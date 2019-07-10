接受徵召再戰基隆 蔡適應：爭取為市民服務機會

（中央社記者陳俊華台北10日電）民進黨中執會今天將通過首波徵召區立委提名，包括現任的基隆市立委蔡適應與新竹市前議員鄭宏輝。蔡適應表示，接受黨的徵召，將全力以赴，爭取繼續為基隆市民服務的機會。

民進黨規劃7月底完成區域立委布局，今天下午召開中執會通過首波徵召區立委提名名單，包括基隆市立委蔡適應、新竹市的前市議員鄭宏輝。

蔡適應透過新聞稿表示，過去3年的任期，他與基隆市長林右昌分工合作，為基隆爭取許多建設，包括軍港遷移、大基隆歷史場景計畫、基隆輕軌，都已陸續動工興建，林右昌是最能擘劃與執行建設的市長，而蔡適應是最能幫基隆向中央爭取建設預算的立委。

蔡適應說，他是淡江大學國際事務與戰略研究所碩士，是民進黨中少數志願役軍人背景，基層軍官出身的他，對於國防更能將心比心、就事論事，專業問政。

蔡適應表示，爭取連任是為了繼續服務基隆市民，基隆還有許多的建設需要中央支持，包括高地社區供水補助、快捷公車核定、公路品質提升、長照2.0、河川整治，期待下個任期能在這些與民眾息息相關的民生議題上，再為基隆爭取更多經費。（編輯：蘇志宗）1080710