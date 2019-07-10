總統初選民調將出爐 韓國瑜籲支持者勿過激行為

（中央社記者陳朝福高雄10日電）國民黨總統初選民調結果預定15日出爐，對於傳出支持者將包圍黨中央說法，高雄市長韓國瑜籲勿用「包圍」字眼，希望支持者勿有過激行為，以平常心等待初選的結果。

韓國瑜下午出席在市府鳳山行政中心召開的毒品防制事務基金會董事會，會後接受媒體聯訪有關「國民黨總統初選民調結果將出爐」、「美方擔心他如出線親中立場」等問題。

韓國瑜表示，目前初選結果都還不知道，在答案未出來之前都不適合表態。如果真正了解他的本質，從頭到尾將他的話和想法好好分析，就會發現他真正愛台灣。

至於媒體提問傳出支持者將於15日包圍黨中央，他呼籲勿用「包圍」字眼，聽起來嚇人，大家可關切，現在科技發達，在家和辦公室都可關切答案揭曉，如果用「包圍」感到語帶威脅，希望支持者不要有過激行為，以平常心等待初選的結果。

韓國瑜出席毒品防治事務基金會董事會致詞時說，毒品逐漸往鄉村蔓延，市府率先向毒品宣戰，盼集結各界力量，表達宣戰毒品的決心。對於目前毒品的樣態約有330種，包括咖啡、糖果、果凍、泡麵等，所以毒品防治也是全台灣刻不容緩的議題。（編輯：黃世雅）1080710