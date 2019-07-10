總統初選民調遭質疑外流 國民黨：無稽之談

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨從8日起進行為期7天的總統初選民調作業，不過，中常委江碩平今天在中常會上拿出一份監聽紀錄，質疑民調資料外流，國民黨發言人歐陽龍表示，這是無稽之談，民調結果每天都彌封，沒有人知道結果。

國民黨總統初選民調8日至14日每天晚上6時30分至10時進行，今天是第3天。自由時報報導，中常委江碩平在今天的中常會上，拿出一份「0708監聽報告表」，質疑民調資料外流。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，有關江碩平的質疑，組發會在中常會中立即向常委說明民調執行的流程和細節，畢竟常委們對於細節可能不是很了解，當場釋疑。

程美華說，江碩平的那份資料看起來像是觀察員的日誌，由於民調過程中除黨中央民調小組、選監小組之外，5位參選人陣營也都可以派觀察員監聽。

程美華說，每一天的民調結果都是由參選人陣營代表簽字後彌封，不可能會有民調資料外流的狀況。

國民黨發言人歐陽龍也說，民調資料外流根本是無稽之談，每一天民調結果都經過彌封，連民調公司的老闆都不知道結果，一定是等到15日當場開封。

至於這份資料是否是某陣營刻意流出，歐陽龍說，這也未必是國民黨參選人陣營流出，可能是有心人士刻意操作，江碩平在會中也並未說明資料來源。

歐陽龍強調，國民黨非常嚴謹的執行總統初選民調，相信最後的結果一定最能代表民意。（編輯：李信寬）1080710