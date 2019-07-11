總統徵詢任副手 鄭文燦：這個事情沒有發生

（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）桃園市長鄭文燦被問及總統蔡英文是否徵詢擔任副手時表示，「這個事情沒有發生」，市長與市民間有無形契約，他期許把事情做好，沒有想其他可能，會支持蔡總統選擇。

鄭文燦今天訪問華府智庫「威爾遜中心」（Woodrow Wilson Center）就台灣民主與印太戰略發表演說。他此行除了公開演說、拜會智庫、官員與國會議員外，主要是參加由美國商務部舉辦的2019全球智慧城市展（GCTC）活動，並擔任其中一個場次主講。

鄭文燦指出，美台之間互信增加、距離拉近，各方合作也不斷往前，未來應是發展多元、廣泛發展台美關係，讓台灣能在民主、經濟、科技各方面與美國協同一致，這是最重要的挑戰。

談到台美簽訂自由貿易協定（FTA）可能時，鄭文燦指出，若能簽訂對雙方都有利，目前卡關的是美豬美牛議題，但這個議題在台灣被過度政治化。若依國際貿易的遊戲規則，在簽訂自貿協定時須接受一定的標準，台灣須在內部清楚說明簽訂的條件，讓國民可接受，讓產業可以調整。

他在會後接受訪問時被問及蔡總統是否徵詢過擔任副手一事時表示，「這個事情沒有發生」。

媒體追問若蔡總統徵詢，他的個人意願如何時，鄭文燦表示，擔任市長與市民間有無形契約。他對自己的期許是把事情做好，沒有想其他可能性。

至於這個無形契約除了做好，是否包括做滿，他說，「每個政治人物與他的選民契約都是做滿」。他也表示，相信蔡總統會做有智慧安排，他充分支持，也會做好選戰支持者。

至於是否會在紐約與即將過境的蔡總統會合，鄭文燦表示，總統行程由總統發言人說明，他自己在紐約則是沒有公開行程。

對於國民黨總統初選參選人郭台銘稱牽線Lamigo桃猿隊交易卻遭不明政治人物干涉一事，鄭文燦也做出澄清。

他指出，郭台銘的指控是錯誤的，Lamigo可以百分之百決定交易對象，不用問過他。他的角色只有一個，就是希望Lamigo能留在桃園，桃園也會繼續支持、投資Lamigo。至於交易對象，他不清楚。

鄭文燦在演說中也提到香港「反送中」運動。他表示，對香港人來說，「一國兩制」已經破產，兩制是假象，一國才是真實的。

他並指出，香港反送中運動在台灣形成挺香港、保台灣的氣氛，顯示中國的「一國兩制」訴求在台灣沒有任何市場。反送中形成的政治效果，讓中國將來爭取香港人、台灣人的好感面臨一堵高牆，無法推翻。（編輯：林治平）1080711