外交政策刊文 香港反送中推升蔡總統連任可能

（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）美國「外交政策」雜誌網頁今天刊文指出，香港爆發大規模「反送中」運動引起台灣高度關注，並對北京威脅日感擔憂，這讓長期堅定反中的總統蔡英文贏得黨內初選，甚至可能贏得明年總統大選。

「外交政策」（Foreign Policy）雜誌網頁10日發出在台灣的記者Hilton Yip的文章指出，蔡總統之前民調低迷，一度面臨可能成為台灣第一位未能通過黨內初選的現任總統，但她成功擊退來自黨內初選的挑戰，確保再次代表民進黨角逐2020年總統大位，這其中有來自中國的偶然之手，因為香港抗議活動激起台灣人關注，開始擔憂北京的威脅而非承諾。

文章指出，中國帶來的恐懼及蔡總統被低估的成就，讓她有望連任成功。

但文章也指出，蔡總統的選戰前景艱鉅。面對包括國民黨可能選出民粹主義的高雄市長韓國瑜，或是台灣首富郭台銘，對中國採取溫和立場的台北市長柯文哲也可能出馬。此外，中共可能出手干預或武力恫嚇阻止蔡總統連任。

文章稱，蔡總統面臨低支持率、與中國長期對決、經濟低迷、年金改革受抨擊，及日益增加的外交孤立現況，讓民進黨在去年九合一大選遭逢挫敗。民進黨黨內初選時，不少人擔憂蔡總統贏得勝選機會不大。

但在民進黨初選階段香港爆發大規模「反送中」示威運動，許多台灣人高度關注香港人走上街頭，並表達對中國的不信任。蔡總統長期堅定反對中國立場，拒絕接受九二共識，也反對一國兩制。

相較之下，香港示威運動後，國民黨不得不改變以往友中立場。韓國瑜面對一國兩制議題時，不得不戲劇性的說出，「除非over my dead body」。蔡總統無需改變立場，只需重申她一直是對的，必須對中國警惕。

文章也指出，在台灣充滿活力但有時古怪的政治世界裡，蔡總統顯得過於沉悶，略顯無趣。這與極富個人色彩的政治人物形成鮮明對比，韓國瑜個人形象十分成功，郭台銘則是有媽祖加持。

但韓國瑜對香港運動的抨擊，以及對他親中立場日益升高的質疑，顯示他的人氣正在下墜。文章也提到韓國瑜的最新爭議是日前突然宣布高雄旗津與中國溫州小三通航線，隨即遭到中央抨擊未經授權。

雖然國民黨初選結果尚未出爐，但不論誰勝出，都必須面對公眾對中國日益增長的擔憂，必須像韓國瑜或郭台銘一樣，得淡化親中立場並展現強硬態度。

另方面，蔡總統拒絕向中國屈服，面臨來自中國的強大施壓，許多人指責她的兩岸政策導致與中國關係不穩定，讓台灣經濟陷入困境，這讓蔡總統付出相當代價。然而，文章指出，蔡總統並未因此退縮，台美關係有進展，年金改革持續推動、同婚合法化、新南向政策及台商政策，讓台灣貿易往來更多樣化並減少依賴中國。

蔡總統即將再次前往美國之際，儘管在國內、台海都面臨強大反對力量，她的韌性意味她永遠不會出局。（編輯：高照芬）1080711