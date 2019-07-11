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藍初選民調疑外流 朱：監聽紀錄應只是幾通電話

最新更新：2019/07/11 11:15

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天針對民調資料疑外流表示，既然民調已在進行中，大家就平常心，不要對民調有任何干擾行為，監聽紀錄應只是部分幾通電話，與實際狀況有差距。

另外，朱立倫上午接受廣播媒體專訪時表示，總統蔡英文親美，非常得到美國的支持，但是蔡總統用反中、抗中的方式反而害到台灣。他說，目前看來挺蔡總統已經成為美國的既定政策，美國對高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘有疑慮，這是國民黨必須要努力化解的。

國民黨從8日起進行為期7天的總統初選民調作業，不過，中常委江碩平昨天在中常會上拿出一份「0708監聽報告表」，質疑民調資料外流。國民黨文傳會代理主委程美華表示，每天民調結果都是由參選人陣營代表簽字後彌封，不可能會有民調資料外流狀況。

朱立倫今天受訪表示，監聽報告應該只是部分幾通民調電話，跟實際狀況差距很大。他覺得既然已經在進行民調當中，大家就平常心，不要對民調有任何干擾行為。

是否會擔心影響民調，他說，不管當中過程怎麼做，反正這半年連初選規則都改過16次，他也都能接受，就是保持這樣的態度。

媒體詢問，據傳報告是某參選人陣營流出的，朱立倫指出，確定不會是朱立倫陣營，大家放心。至於是誰，他不清楚。（編輯：黃國倫）1080711

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