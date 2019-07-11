加入南印度洋漁業協定 蘇揆：與解除黃牌相加乘

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院長蘇貞昌今天表示，台灣4日順利加入「南印度洋漁業協定」，與歐盟解除對台灣漁業的黃牌警告有相加相乘效果，均有利遠洋漁業產業的發展。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，6月底已順利解除歐盟對台灣漁業的黃牌警告，有利保護台灣新台幣400億元的漁業產值，相關產業包括漁產與漁船製造等產值更有1000億元。

蘇貞昌表示，台灣又於4日正式獲得通過，成為「南印度洋漁業協定」（SIOFA）的一員，未來可以和歐盟、日韓等其他9個締約國平起平坐，享有訂定該水域漁業資源利用管理的決策權。

他說，對於台灣接連獲得國際漁業組織的肯定，農委會及外交部，事前評估作業縝密，事中排除中國阻撓、爭取會員國的支持，最後獲致好的結果，整個過程從行政院會通過，到獲得該組織大會通過，期間不到2個月，他要給予「會做事」的最大肯定。

蘇貞昌說，由於近年來台灣在印度洋地區的漁獲量逐年成長，成功加入南印度洋漁業協定不僅可以鞏固漁民在該海域捕漁作業的權益，也能確保漁獲穩定增加，與解除歐盟漁業黃牌警告，具有相加相乘效果，均有利遠洋漁業產業的發展。

他說，這也是台灣第5個實質參與的地域性國際漁業管理組織，相信未來一定可以持續對國際社會積極做出具體貢獻。他再次肯定漁民的努力、支持與合作，也要再次感謝行政團隊大家一起努力獲致好成果。（編輯：趙蔚蘭）1080711