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蘇揆指示檢討環境教育 勿流於形式做虛工

最新更新：2019/07/11 15:41

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院長蘇貞昌今天表示，環境教育範疇廣泛，請環保署針對實施環境教育的方法務實檢討，不用強調每年有幾百萬人參加、強迫每個人湊學習時數，避免流於形式，為應付法律而做虛工。

環保署上午在行政院會報告「107年國家環境教育行動方案執行成果」。環保署報告指出，107年全國應提報的7000多個機關（構）、學校，參與環境教育共7114個單位、345萬多人，環境教育時數超過2730萬小時，平均每人近8小時，顯見政府機關（構）員工、學校教師及學生已都能配合落實。

蘇貞昌在院會中表示，環境教育範疇廣泛，包括氣候變遷、自然保育、公害防治、文化保存、社區參與等內涵，需要透過學校、社會、政府三大面向共同努力，以增進全民環境認知，促進環境正義，邁向國家永續發展。

蘇貞昌表示，環境保護與教育，不只是台灣所關切的議題，更涵蓋多項聯合國永續發展目標（SDGs），請環保署與有關部會積極推動，讓台灣在環保議題上的努力與經驗，可以與世界各國分享，促成更多國際合作。此外，也應建立環境教育網絡，從小建立孩子正確的環境保護觀念，同時鼓勵各民間團體、事業共同善盡社會責任。

蘇貞昌說，環境教育法自100年6月施行以來迄今已屆滿8年，在執行面上要請環保署針對實施環境教育的態樣、方法再予務實檢討，不用強調每年有幾百萬人參加環境教育，避免流於形式，為應付法律而做虛工。

他說，時代在進步，有許多更好的方式，可以增進對環境教育的體會與認知，而不是強迫每個人都要去湊學習時數，政府正在推動中的許多建設也都深具環境教育的意涵，例如濁水溪揚塵防治措施、各地的水資源調度工程、水環境建設等，要多鼓勵大家去參觀瞭解這些政府正在做的事，會更能達到環境教育的政策目的。（編輯：楊凱翔）1080711

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