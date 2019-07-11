立委衝突選區是否與綠民調 時力：提名小組評估

（中央社記者陳俊華台北11日電）時代力量與民進黨在新竹市、高雄市等選區都有提名立委，時力黨主席邱顯智今天說，在美國有與民進黨主席卓榮泰碰面，但沒討論協調等實質問題；至於是否將先進行民調，他說，要尊重候選人，由提名小組綜合評估。

時代力量發言人李兆立下午在中央黨部與正在訪美的邱顯智進行視訊連線。媒體詢問，時力與民進黨在新竹市、高雄市鳳山等立委選區，都有提名人選，雙方是否會再進行協調。

邱顯智說，在美東夏令會時，早餐會中與民進黨主席卓榮泰有碰面，但沒有針對任何實質問題討論，協調問題就由黨內提名小組處理。

至於是否可能與民進黨提出的候選人先進行民調後，再提出最強候選人。邱顯智表示，各選區狀況不太一樣，要尊重候選人，由提名小組綜合評估。

另外，媒體報導，若台北市長柯文哲參選總統，時代力量黨主席邱顯智將透過黨紀約束挺柯文哲黨員，甚至移交紀律委員會處理。

邱顯智說，時力立場非常清楚，堅持台灣主權，「兩岸一家親」的論述非常有疑慮；時力一再表示，對柯文哲「兩岸一家親」論述持反對態度，「柯市長對兩岸關係的論述，要更清楚說明」。

邱顯智說，時力的決策會對於總統大選議題，還在討論中，因為目前還在處理立委提名部分，將來如果做成決議要支持哪位總統候選人，也要符合時力的價值立場，包括從主權、勞權、婚姻平權、司法改革、居住正義等基本立場來一一檢視。

邱顯智表示，假設時力決策會做出決議後，黨公職當然受決策會的約束，要遵守決議，否則將依照相關規定處理；目前就「兩岸一家親」的論述，包括黨籍議員、黨公職基本立場都一致，反對這樣的主張。（編輯：楊玫寧）1080711