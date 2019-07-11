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維護被徵收土地原地主行使收回權 內政部提修法

最新更新：2019/07/11 16:49

（中央社記者王承中台北11日電）內政部今天表示，內政部部務會報通過土地法修正草案，明確規範各地地政機關應定期通知，並公告被徵收土地使用情形，若未通知，原地主則享有較長收回請求權時效，完整保障民眾財產權。

內政部今天表示，為維護被徵收土地原地主行使收回權，內政部部務會報通過土地法修正草案，對於依土地法徵收而收回請求權時效尚未屆滿案件，明定要求各地地政機關應定期通知，並公告土地使用情形，至其完成使用或請求權時效屆滿，讓原地主有充分資訊判斷是否行使收回權。

內政部指出，若未盡通知義務，原地主則有較長的收回請求權時效，得於徵收計畫使用期限屆滿的次日起，15年內行使收回請求權。

內政部表示，去年5月司法院釋字第763號解釋指出，現行土地法申請收回被徵收土地規定，未規範應將後續土地使用情形通知原所有權人，導致缺乏資訊判斷是否行使收回權。政府隨即檢討作法，已定期通知原所有權人被徵收土地使用情形，100年以後核准的徵收案，也都已上網供民眾瀏覽查詢，希望藉由全民共同監督，讓被徵收的土地，能更確實依徵收計畫有效使用。

內政部指出，土地法修正草案將依法制作業程序，送請行政院審查及立法院審議，希望透過這次修正，讓民眾更能充分瞭解土地徵收案件的辦理情形與成效，除維護原所有權人權益，也可督促需用土地人，確實依徵收計畫使用徵收土地。（編輯：林沂鋒）1080711

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