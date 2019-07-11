王金平自比桶箍 製作5初選參選人政見懶人包

（中央社記者劉冠廷台北11日電）前立法院長王金平今天透過臉書，整理出國民黨5名總統初選參選人的政見，並比喻自己是「桶箍」；同時他也放上「非X不投是假議題」、「參選到底」等主題標籤，相當耐人尋味。

國民黨總統初選競爭激烈，有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中角逐。國民黨初選民調將在8日至14日進行，為期7天，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果。

日前表態不參加初選但強調參選到底的王金平，近日仍是動作頻頻，包括邀請韓國瑜、郭台銘等人一同直播外，也不斷走訪各地成立王金平之友會。王金平今天下午則整理了5名參選人的重大政見，製作成懶人包，放到他的臉書粉絲頁，讓民眾能夠迅速掌握重點。

王金平透過臉書表示，大家都接到民「調」電話了嗎？同為黨內同志，他身為「桶箍」的角色，自然秉持著相互尊重的精神。因此，特別摘錄國民黨各參選人的重大政見，製作成懶人包，提供錯過「國政願景電視發表會」的民眾能迅速掌握重點。

王金平指出，雖然奇奇怪怪的初選仍是現在進行式，但在民調進行的關鍵時刻，衷心期望每一位參加初選的同志，都能藉由良性的互動、交流與溝通，逐漸相互理解，為民眾找出路，為中華民國拚未來。

此外，王金平也在此篇文章的最後，放上「初選」、「參選到底」、「非X不投是假議題」、「我還沒接到民調電話」等hashtag（主題標籤）。許多網友則紛紛留言表達支持王金平之意，有網友就表示，唯一支持王伯伯，現在的國民黨太讓人痛心了。（編輯：蘇志宗）1080711