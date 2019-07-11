郭台銘賴正鎰疑建案結怨 房產界：外人難懂內情

國民黨總統初選參選人郭台銘（左）11日表示，曾因不買商總理事長賴正鎰（右）的房子而得罪賴；房產人士認為，大老闆之間不會因不買房而結怨，是否有其他內情外人難懂。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北11日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天爆料，因當初未買鄉林建設董事長賴正鎰的「士林官邸」建案而開罪。房產人士認為，大老闆之間不會因不買房而結怨，是否有其他內情外人難懂。

中國國民黨總統初選參選人、前鴻海董事長郭台銘上午前往桃園市中壢區忠貞市場拜票時表示，賴正鎰在台北市士林官邸附近有塊地，蓋建物後只能商業使用，請他購買，還說只要他買一戶，別人就會住進去。

郭台銘說，他詢問前台北市長郝龍斌後得知，如果用於住家使用違法，就沒買，因此得罪賴正鎰。在郭台銘表態要參選2020總統後，賴正鎰就不斷放話，也害怕他當選總統，所以他若當選總統，第一個就要查賴正鎰的稅。

「鄉林士林官邸」2009年預售時打著在台北市士林區前總統官邸旁邊興建的建案而聞名，由於物件稀罕，賴正鎰曾表示，這是富人和大老闆級的建案，可供兩岸企業設置招待所等，所有客戶要購買之前，他希望能親自洽談了解購買後用途。

建案預售時，在市場上喊出每坪新台幣300萬元的「天價」，引發當時中央銀行總裁彭淮南關注，甚至罕見公開點名此案每坪300萬元是為炒房，也因此後來房地產市場至今都有不要踩踏「彭淮南防線」的禁忌，省得被政府盯上，就是從「鄉林士林官邸」每坪300萬元而來。

資料顯示，「鄉林士林官邸」基地1138坪，使用分區是「特定商業區」，不能做為住宅；全案共3大棟，為地上8層、地下3層建物，共規劃25戶，每戶225至250坪，從2009年預售，2014年底完工。

市場人士表示，至今市場未傳出「鄉林士林官邸」有成交案例，目前只有其中一棟樓的3層做為鄉林建設台北辦公室、涵碧樓飯店業務處辦公室等用途。不過，據接近鄉林機構的人士指出，確實有買家決定購買「鄉林士林官邸」，但是因為購買的樓層不一，又與準備整棟購買的買家有所衝突，正在洽談更換樓層事宜中，目前還未傳出簽約訊息。

「鄉林士林官邸」不僅因為高單價受到彭淮南「特別關切」，市場人士表示，當年在工程進行中，也曾因樓高蓋到3.8公尺，不符原始申請的3.5公尺高度，遭到北市府以「未依工程圖樣或說明書施工」、「未經申報勘驗先行施工」等規定開罰，甚至勒令停工，後鄉林建設及時改正，工程才能繼續進行。

市場人士指出，若是以「鄉林士林官邸」當初開價的每坪300萬元計算，一戶總價估計要6.75億元到7.5億元，但就算成交價不到每坪300萬元，對商場打滾數十年的大老闆，價格不是問題，且買賣不成仁義在，既不會、也犯不著因為未買一棟房屋而彼此結怨，是否郭台銘、賴正鎰兩人另有其他內情，外人根本不懂。

目前在中國洽商的賴正鎰接受中央記者電話訪問時表示，跟郭台銘一直都是很好的朋友，不會因為郭台銘不買房子就記仇。至於公開反對富人稅，他說，工商企業界都反對富人稅，他身為全國商業總會理事長，是代表商業界發言，如果實施，勢必影響台資回流。（編輯：林孟汝）1080711