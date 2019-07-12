陳副總統：協助企業因應全球變局 放心根留台灣

副總統陳建仁（圖）12日在台北國際會議中心出席「中華民國工商協進會第25屆第2次會員大會」，陳副總統致詞時表示，政府會持續審慎應對，協助企業因應經貿局勢的變化，多元布局全球，根留台灣，維持台灣經濟的穩定成長。中央社記者王飛華攝 108年7月12日

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）副總統陳建仁今天表示，面對國內外經貿環境轉變，政府將持續審慎應對，協助企業因應經貿形勢變化，放心根留台灣，並帶動台灣經濟穩定成長。

中華民國工商協進會今天舉行第25屆第2次會員大會，副總統陳建仁、央行總裁楊金龍等人均出席活動。

陳副總統致詞時表示，面對美中貿易戰衝擊，政府於今年初推動台商回台投資行動方案，現在更加碼提出3個投資方案，包含歡迎台商回台投資2.0、中小企業加速投資行動方案與根留台灣企業加速投資行動方案，總共提供新台幣6000億元優惠貸款，將嘉惠更多廠商。

他說，政府也將視執行狀況，進行滾動式檢討，期待業界能夠更放心加碼投資台灣，共同帶動台灣產業轉型。

至於廠商投資所需要用地，他表示，在產業用地開發與更新、輔導民間閒置土地釋出、優惠釋出公有土地等3大策略下，目前已有721公頃土地可立即使用。

同時，政府鼓勵都市型的工業區更新立體化的發展，並提供容積獎勵，也與台糖合作開發園區，採取只租不售，相信可滿足廠商的設廠需求，加速投資台灣。

陳副總統說，總統蔡英文上任後，積極推動新南向政策，除了強化與「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）成員國的雙邊關係外，台灣也陸續完成台灣跟菲律賓、印度的雙邊投資協定更新，並協助26家跨境電商成功經營馬來西亞、菲律賓、越南等電商市場。

在加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）方面，他說，政府除了持續推動調整國內法規調整、溝通的工作以外，也利用雙邊會議、亞太經濟合作會議（APEC）與世界貿易組織（WTO）等管道，積極爭取CPTPP會員國支持台灣加入。

他表示，面對國內外經貿環境轉變，尤其是美中貿易戰的不確定性升高，政府將持續審慎應對，把握變局中各種機會，協助企業因應經貿局勢的變化，多元布局全球，根留台灣，維持台灣經濟的穩定成長。（編輯：郭萍英）1080712