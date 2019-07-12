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未來動向受矚目 郭台銘15日發表感言

最新更新：2019/07/12 12:37

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天針對是否不排除任何脫黨參選的可能時表示，現在還不知道，也沒有考慮，一定堅持走完初選，15日將發表參選感言及未來方向，到時再向大家報告。

郭台銘今天接受廣播媒體專訪並針對是否脫黨參選時表示，目前專注在初選上，會努力到最後，等15日民調結果公布後，才會開始思考下一步；他也坦承現在民調有落後危機。

對於是否不排除任何脫黨參選可能，郭台銘稍早受訪表示，現在還不知道，也都沒有考慮，每天都會有新的變化，一定堅持走完整個初選，永遠不會放棄，會拚到14日晚上，15日將發表重要的參選感言跟未來方向，跟大家做報告。

媒體詢問，外傳台北市長柯文哲將在8月宣布參選，郭台銘兒子郭守正已與柯文哲接觸，郭台銘說，「我真的不知道這件事」，一定會把初選走完，然後才要考慮下階段怎麼走。

針對昨天在政論節目上向高雄市長韓國瑜喊話，郭台銘指出，「不是他個人的選情告急，他是憂心中華民國的未來而提出呼籲，中華民國的命運、台灣同胞的命運，只有大家體認團結、三贏，而主導發球權在韓國瑜手上，韓國瑜要決定自己的歷史定位，需要好好斟酌一下。」

郭台銘指出，昨天跟一群韓粉聊到很晚，大家都很焦慮，台灣的命運要由一個懂經濟的人來帶領改造台灣，而誰最有希望帶領台灣走向未來的崛起，距離民調結束還有三天，希望大家都能夠支持郭台銘。他還有一絲希望，絕對努力、絕不放棄。（編輯：郭萍英）1080712

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