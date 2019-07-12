總統紐約秀國旗徽章 反問戴國旗帽是不是很奇怪[影]

總統蔡英文（圖）11日（美東時間）過境紐約首站抵達駐紐約辦事處並公開採訪，蔡總統回應媒體詢問關於國旗帽的問題表示，「你們覺得呢，我現在戴一個國旗帽是不是一個很奇怪的事情，但徽章確實是蠻合適代表我們國家的東西」。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月12日

（中央社紐約11日電）總統蔡英文出訪友邦，目前過境紐約，她穿著的外套上別著中華民國與美國國旗徽章，對鴻海前董事長郭台銘出訪前說要送國旗帽，總統說，「你們覺得我現在戴國旗帽是不是很奇怪的事情，徽章確實是滿合適代表我們國家的東西」。

總統11日展開自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，去程過境美國紐約，返程將過境丹佛，總統將在紐約停留兩個晚上。

國民黨總統初選參選人郭台銘，在蔡總統啟程出訪前，一度表示要送國旗帽，出訪過境紐約行程中，外套上一直別著中華民國與美國國旗徽章的蔡總統說，你們覺得我現在戴一個國旗帽是不是會是很奇怪的事情？」她說，「徽章確實是滿合適代表我們國家的東西」。（編輯：黃國倫）1080712