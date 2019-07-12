更多編輯台推薦新聞：
女遭蜂螫心臟停跳50天 台大醫院成功換心創國內紀錄
生活

女遭蜂螫心臟停跳50天 台大醫院成功換心創國內紀錄

早安世界》過境外交突破 總統於紐約辦事處會見友邦聯合國大使
早報

早安世界》過境外交突破 總統於紐約辦事處會見友邦聯合國大使

溫網混雙 詹詠然擊敗地主選手晉級4強
運動

溫網混雙 詹詠然擊敗地主選手晉級4強

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

總統紐約秀國旗徽章 反問戴國旗帽是不是很奇怪[影]

最新更新：2019/07/12 13:43
總統蔡英文（圖）11日（美東時間）過境紐約首站抵達駐紐約辦事處並公開採訪，蔡總統回應媒體詢問關於國旗帽的問題表示，「你們覺得呢，我現在戴一個國旗帽是不是一個很奇怪的事情，但徽章確實是蠻合適代表我們國家的東西」。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文（圖）11日（美東時間）過境紐約首站抵達駐紐約辦事處並公開採訪，蔡總統回應媒體詢問關於國旗帽的問題表示，「你們覺得呢，我現在戴一個國旗帽是不是一個很奇怪的事情，但徽章確實是蠻合適代表我們國家的東西」。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月12日

（中央社紐約11日電）總統蔡英文出訪友邦，目前過境紐約，她穿著的外套上別著中華民國與美國國旗徽章，對鴻海前董事長郭台銘出訪前說要送國旗帽，總統說，「你們覺得我現在戴國旗帽是不是很奇怪的事情，徽章確實是滿合適代表我們國家的東西」。

總統11日展開自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，去程過境美國紐約，返程將過境丹佛，總統將在紐約停留兩個晚上。

國民黨總統初選參選人郭台銘，在蔡總統啟程出訪前，一度表示要送國旗帽，出訪過境紐約行程中，外套上一直別著中華民國與美國國旗徽章的蔡總統說，你們覺得我現在戴一個國旗帽是不是會是很奇怪的事情？」她說，「徽章確實是滿合適代表我們國家的東西」。（編輯：黃國倫）1080712

影片來源：中央社
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報