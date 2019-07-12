北京批評蔡總統過境紐約 又提外部勢力干涉

（中央社記者繆宗翰北京12日電）總統蔡英文出訪友邦，於當地時間11日過境紐約。中國國台辦下午批評「甘當外部勢力干涉中國內政的棋子」，而其中的「外部勢力干涉」幾乎已成為當局近期的回應熱詞。

蔡總統11日起展開自由民主永續之旅，將在美國待4晚，去程過境紐約停留2天，出訪加勒比海友邦結束後，回程過境丹佛也將待2天。

對於蔡總統過境美國一事，中國外交部發言人耿爽下午先是在例行記者會要求美方「不允許蔡英文過境，停止美台官方往來，也不要為台獨分裂勢力，宣揚台獨主張提供任何平台」。

中國國務院台灣事務辦公室隨後發表新聞稿，批評蔡總統及民進黨政府「企圖借外部勢力挑戰一個中國原則…罔顧台灣民眾安危福祉，挾洋自重，甘當外部勢力干涉中國內政的棋子」。

美國國務院9日宣布批准2項對台軍售時，同樣先由中國外交部在下午做出回應；國台辦則是到當晚才再次重複中國外交部的回應。

歐美各國紛紛對香港「反送中」示威、新疆七五事件10週年發表聲援，提出對中共內部治理的各項質疑，中國外事部門接連多日不斷重申「禁止外國勢力干涉中國內政」的言論。

而在這次回應蔡總統出訪一事時，國台辦同樣提及「外部勢力干涉中國內政」，其中的「外部勢力干涉」幾乎已成為當局近期的回應熱詞。（編輯：周慧盈）1080712