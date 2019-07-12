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回擊對岸 陸委會：改變不了台灣走向國際決心

最新更新：2019/07/12 21:50

（中央社台北12日電）總統蔡英文近日出訪過境美國，引發中國大陸批評。陸委會今天表示，中共的粗劣惡意言論，無法改變台灣走向國際社會的決心。

總統蔡英文出訪友邦，於當地時間11日抵達美國紐約市。對此，中國外交部發言人耿爽12日表示，已向美方提出嚴正交涉，「不允許蔡英文過境，停止美台官方往來 」。

中國國務院台灣事務辦公室也發布新聞稿，批評蔡總統及民進黨政府「企圖借外部勢力挑戰『一個中國』原則……罔顧台灣民眾安危福祉，挾洋自重，甘當外部勢力干涉中國內政的棋子」。

大陸委員會12日晚間以書面表示，中華民國及台灣2300萬人民有權參與全球事務並奉獻國際社會，蔡總統本次「自由民主永續之旅」出訪友邦，並過境美國，維繫邦誼及與各方開展正常交流互動，彰顯國家主權及民主價值同盟，獲得台灣民意支持。

陸委會稱，中共當局根本無權置喙，刻意以粗劣惡意言論，均無法改變台灣走向國際社會的決心。

陸委會重申，北京當局以狹隘視角看待台灣，處心積慮對台外交打壓及軍事恫嚇，脅迫台灣接受其褊狹的「一中原則」政治主張，是台灣國家安全的最大威脅。

陸委會稱，台灣絕對不會坐視與屈服，將繼續自我防衛、反制中共霸凌利誘的威脅與挑戰，捍衛國家主權安全及民主憲政體制。

陸委會強調，必須正告對岸，切勿藉口生事，任何製造台海情勢緊張的圖謀，絕對是自取其辱、更不會被國際社會及台灣人民所接受。（編輯：沈朋達/林克倫）1080712

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