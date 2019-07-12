蔡總統限時任務成功 出訪首日LINE好友破50萬

總統蔡英文11日出訪加勒比海友邦，出發前錄製影片向網友交派「限時任務」，衝刺官方LINE的好友人數，活動開始不到6小時就突破50萬人大關。（圖取自蔡英文LINE）

（中央社台北12日電）總統蔡英文11日出訪加勒比海友邦，出發前錄製影片向網友交派「限時任務」，衝刺官方LINE的好友人數，活動開始不到6小時，一舉突破50萬人大關，反應熱烈。

蔡總統昨天展開「自由民主永續之旅」，出發前特別在專機上錄製影片，除了向國人報告即將出訪外，並交派「限時任務」，請LINE好友邀請3位朋友加入官方LINE，完成任務後可獲得特殊勳章及感謝狀。

活動反應熱烈，蔡總統官方LINE好友人數一舉突破50萬大關，兩天內加入了近1.5萬人。

總統府發言人林鶴明表示，這次「自由民主永續之旅」，蔡總統仍將善用社群媒體，向國人分享政府在外交上努力的成果。除了延續上次出訪、臨場感十足的機艙影片外，這次蔡總統更在影片中，希望她出國拚外交的同時，網友能號召親友加入官方LINE，在國內一起守護台灣，讓參與活動的LINE好友能隨時掌握政府拚外交的成果。

林鶴明說，不同於一般制式呼籲網友加LINE的作法，「助英台限時活動」增添更多的遊戲感。從一開始影片的指派任務、文字訊息、更換版面樣式，到任務執行時的回報進度，以及最後完成任務的領取勳章、感謝狀等細節設計，讓LINE好友享受「闖關」的感覺。

蔡總統於美東時間11日下午抵達紐約後，也立即透過LINE發出最新的圖卡通知，向台灣的網友報告出訪的最新進度。

另外，蔡總統臉書晚間也發布短片，從出訪前的談話，說明此行將和全世界分享自由、民主、永續的台灣價值，到抵達紐約的第一個公開行程，參加「友邦駐聯合國常代酒會」，蔡總統也向駐紐約辦事處的工作團隊加油打氣。（編輯：楊凱翔）1080712