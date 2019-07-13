不參加藍營總統初選民調公布 朱立倫另有安排

（中央社記者黃旭昇新北13日電）國民黨15日將舉行總統初選民調結果公布記者會，國民黨主席吳敦義邀5名總統初選參選人參加。前新北市長朱立倫今天說，他自己會安排開記者會，黨中央記者會將由代理人出席。

「為朱隊長加油」造勢活動，今天上午在新北市板橋區黃石市場活動中心舉行。朱立倫在新北市果菜公司總經理江惠貞、新北市議員江怡臻、葉元之等人陪同下參加。

除演講外，朱立倫還與鄉親一起玩猜拳遊戲，大家高喊「立倫凍蒜」。他受訪表示，每一位參加黨內初選者都要保持心平氣和的平常心爭取支持，星期一（15日）之後團結在一起。

國民黨總統初選民調將在14日晚上結束，15日上午8時拆封統計民調資料，預計將在當天上午11時於國民黨中央黨部召開記者會，宣布總統初選民調勝出者。

朱立倫今天被問到此事，他說，民調公布結果後，他自己會安排舉行記者會，對外說明對民調的看法，至於黨中央的公布記者會活動，將由代理人出席。他相信民調結果公布後，全黨會團結在一起。

朱立倫昨晚受邀於台灣科技大學演講，主題是「我們需要什麼樣的政府？」他呼籲民眾一定要拒絕「奶媽大政府的誘惑」。他今天受訪解釋，台灣沒有條件走向「奶媽大政府」，政府的資源有限，希望公私部門協力，並鼓勵民間的力量發揮創意建設。

在演講致詞時，朱立倫細數16年的地方首長經驗，強調自己是腳踏實地建設地方需求，不亂開支票的人。

朱立倫說，以往的總統都是法律人，他是學財經出身的博士，也是台灣大學教授，可落實拚經濟，他也不願意喊口號、講大話，堅持理想做自己。

朱立倫說，除拚經濟外，他也是可以維持兩岸和平、維持台美日關係的總統參選人，盼望在國民黨內民意調查的最後兩天獲得支持。他說，台灣近年經濟衰退，不管中間與藍綠的民眾都要團結。（編輯：吳佳穎）1080713