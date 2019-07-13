國民黨擬刪總統兼黨魁條款 吳敦義：無主觀意見

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨主席吳敦義今天針對刪除黨章總統兼黨主席規定表示，當黨主席是責任，而不是權力或享受，這議題是見仁見智，不是重要的議題，他沒有主觀意見。

國民黨全代會將在28日召開，除正式通過總統候選人外，也會討論黨章修正相關議案。知情人士日前表示，黨章研修小組會議對於刪除黨章中規定總統兼任黨主席的條文具有高度共識。外界揣測，刪除總統兼任黨主席規定是為吳敦義的保衛戰。

吳敦義今天在臉書發文表示，最近有媒體報導黨內研議修黨章，把總統兼任黨主席的規矩拿掉。其實，做黨主席每個月都還要借錢，有什麼好享受的。當黨主席是一個責任，而不是權力或享受。

他說，這是見仁見智的議題，也並不是個重要的議題，他沒有主觀的意見，承擔責任是他的光榮，卸下重擔則是讓他輕鬆。

吳敦義指出，真正重要的議題，是國民黨的重返執政。民進黨與總統蔡英文執政3年多以來，人民怨聲載道，也展現在去年的選舉結果當中。民心對國民黨有極大的期待與鼓勵，因此，國民黨現在最重要也最急迫的，應該是繼續贏得更多人民的信任與支持。

吳敦義表示，國民黨已建立公平、公正、公開的制度，即將推舉出一個品德、操守、能力、經驗都無懈可擊，且最有勝利機會的人代表國民黨重返執政、撥亂反正。只有讓國民黨重返執政，中華民國才能再度開拓光明坦途。這也是他當前唯一的目標，希望大家能夠同心協力、全力以赴，爭取更多國人支持，國民黨才能有機會。（編輯：張均懋）1080713