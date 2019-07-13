脫黨參選傳聞不斷 郭台銘：努力到最後一刻

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天上午現身台北信義區掃街拜票，現場仍有支持者揮舞國民黨黨旗助威。對於是否脫黨參選，郭台銘表示，「週一再說」。

國民黨總統初選民調還剩2天，日前坦言民調有落後危機的郭台銘，這幾天積極向支持者喊話，呼籲大家晚上在家接電話，支持郭台銘，他也會努力到最後一刻，堅持運動家精神。

近期關於郭台銘若初選民調落敗將脫黨參選的傳聞不斷，郭台銘12日曾表示，目前專注初選，15日將發表參選感言及未來方向。郭台銘上午前往台北市信義區松仁路口進行掃街拜票，有支持者就在旁舉起黨旗揮舞助威。

對於是否會脫黨參選，郭台銘不願多做表示，僅低調表示，「週一再說」。

儘管上午氣溫炎熱，大批郭台銘支持者不畏豔陽高照，親自到場支持，高呼「郭台銘加油、郭台銘當選」的口號，還有郭粉準備一個上面寫有郭台銘的平底鍋，說這個鍋子可以「煎魚炒菜」；還有路過的汽機車長按喇叭表示支持。

面對熱情的支持群眾，郭台銘也向民眾喊話表示，距離民調結束還有兩天，雖然他知道大家都很忙，但請大家想辦法晚上一定要回家接電話，現在是接電話的比賽，他會衝刺到最後一刻。

由於支持群眾將人行道擠得水泄不通，郭台銘在講話的同時，也不斷呼籲支持者小心自身安全，不要站到馬路上，最後甚至自己將講台往人行道內側移動，避免民眾太過熱情而發生危險，展現親民作風。最後，郭台銘登上已準備好的戰車，沿路進行掃街拜票。（編輯：張均懋）1080713

國民黨總統初選民調進入最後兩天，國民黨總統初選參選人郭台銘（前左）13日現身台北信義區掃街拜票，出發前與支持者揮旗助陣。中央社記者郭日曉攝 108年7月13日

國民黨總統初選民調還剩2天，國民黨總統初選參選人郭台銘（中後）13日上午現身台北信義區掃街拜票，有民眾突然下跪向郭台銘陳情。中央社記者郭日曉攝 108年7月13日