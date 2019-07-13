柯建銘批洩密案無罪法院護航 馬英九：聽聽就好

（中央社記者王承中台北13日電）前總統馬英九涉洩密案無罪確定，民進黨立法院黨團總召柯建銘批法院濫權護航，馬英九今天表示，柯建銘說的話聽聽就好，這個案子很清楚就是罪證不足，一開始就不應該起訴他。

馬英九被控涉洩密，台灣高等法院更一審昨天審結，馬英九無罪確定。得知判決結果，柯建銘說，這是法院濫權護航，更踐踏憲法而視其如無物。

馬英九今天下午在台北市圓山飯店出席「2019兩岸合唱音樂饗宴」前受訪表示，柯建銘說的話聽聽就好，這個案子很清楚就是罪證不足，一開始就不應該起訴他。

針對國民黨總統初選對立狀況嚴重，馬英九指出，在初選階段彼此當然有競爭，這在哪個政黨都一樣，不是很特殊的情況，國民黨黨章也有規定，在提名人決定前大家各自努力，但提名後，大家都要支持被提名的人。

媒體詢問，國民黨總統初選參選人郭台銘脫黨參選的傳言甚囂塵上，是否擔心國民黨會分裂，馬英九表示，他覺得國民黨不會分裂，對國民黨的團結有信心，無論是什麼人經過初選被推舉出來，大家就全力支持，他將來也一定會幫助國民黨朝團結的方向努力，至於細節到時再來看。（編輯：楊玫寧）1080713