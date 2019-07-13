南桃園金平之友會成立 王金平：7/15報告下一步

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）南桃園王金平之友會今天成立，前立法院長王金平表示，若擔任國家領導人，有自信解除兩岸和國內的困境，讓台灣再度成為亞洲四小龍之首，星期一會視狀況向大家報告自己的打算。

南桃園王金平之友會今天在桃園成立，由前省議員陳進祥擔任會長，吸引包括立委呂玉玲、吳志揚、前立委鄭金玲、朱鳳芝、市議員陳萬得、石門水利會會長呂芳堅、以及多名里長、王氏宗親會會長等超過700人到場力挺。

王金平致詞表示，前總統馬英九在其回憶錄中說，王金平不是藍皮綠骨，就像幾位立委所說的，自己是會議的主持者，立法院的院長當然要超出黨派、中立，合乎中道精神來進行國事的研討與決定，自己已經做到走中道、順利推動國事盡了責任。

王金平指出，台灣目前面臨國內不能和諧，對立、對抗、互相鬥爭嚴重的情況，到處都是意識形態作祟，因此國家團結困難，加上兩岸關係不穩定，台灣人就像溫水煮青蛙。自己若擔任國家領導人，有自信解除兩岸和國內的困境，讓台灣變成很有成就的經濟體，再度翻轉成為亞洲四小龍之首。

王金平說，未來國家領導人的條件，一定要看到台灣的危機、困局，以及如何解除，自己已經做到了，但至今尚無其他候選人提出台灣的困境何在，以及解決的辦法，透過今天南桃園王金平之友會的成立，希望大家體認到國家的困境，及選擇一個好領導人的重要性。

對於記者詢問，初選階段，各參選人的口水角力不斷。王金平表示，這是選舉過程中很自然的現象不必多慮。至於坊間流傳的「郭王配」，他則認為那是民眾的推想。

記者又問，星期一初選結果就會出爐，有無其他可能的選項出現，若郭台銘落選，是否會脫黨參選等議題，王金平說，現在的情況很難預測，也都是假設性的問題，等到星期一，整個民調結果在國民黨正式對外做出宣告以後，會視狀況再來向大家報告自己的打算。（編輯：李錫璋）1080713