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巡護九號泊靠吉里巴斯升國旗 蘇嘉全：內心激動

最新更新：2019/07/13 15:57

（中央社記者蘇龍麒台北13日電）立法院長蘇嘉全以總統蔡英文特使身分出席友邦吉里巴斯共和國獨立40週年慶典，今天登上前往執行敦訪任務的海巡署「巡護九號」船艦，與吉國國會議長萬伊等官員，共同在船上參加聯合升旗典禮，觀看海難搜救模擬演練。

蘇嘉全下午在臉書上發文指出，非常高興能夠在出訪吉里巴斯期間，登上前來執行敦訪任務的海巡署「巡護九號」船艦。

他與萬伊等多位重要政府官員，共同在船上參加聯合升旗典禮，觀看海難搜救模擬演練，蘇嘉全說，在距離故鄉8000多公里外的吉里巴斯，看到台灣的國旗冉冉上升，內心非常激動。

蘇嘉全指出，「巡護九號」從台灣高雄出發，執行長達60天的公海漁業巡護任務，全部航程超過18000公里，要特別感謝所有在船上犧牲奉獻的海巡弟兄，每一位隊員都是菁英中的菁英。

他表示，這次在巡護九號上舉辦的一系列活動，除了讓友邦看見台灣海巡弟兄精實的訓練與可靠的實力。根據國際法，正在邦交國執行任務的巡護九號，也是台灣國土的延伸，難得能夠與這麼多位吉國政要齊聚在這個「迷你台灣」上，我們特別準備了台灣風味餐來招待大家。

蘇嘉全說，期盼未來海巡署能繼續與吉里巴斯緊密合作，增進彼此的交流，捍衛台灣主權、保護友邦安全，也鞏固台吉兩國長久、穩固的友好情誼。（編輯：黃國倫）1080713

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