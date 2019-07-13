蔡總統將赴紐約中央公園健走 留學生期待交流

總統蔡英文出訪友邦，去程過境美國紐約，13日（當地時間）上午將與台灣留學生在紐約地標中央公園相見歡健走，留學生楊安立（左）、江怡賢（右）等人都稱她是有做事的總統。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

（中央社記者溫貴香紐約13日電）出訪友邦的總統蔡英文，13日結束紐約過境行程前，將與台灣留學生前往紐約地標中央公園健走，也將把握最後停留時間接見美方政要或通電話，再啟程飛往海地進行國是訪問。

蔡總統美東時間11日抵達紐約，停留兩晚後，13日將搭乘專機離開紐約，前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞等加勒比海友邦國家訪問。

總統停留紐約期間行程滿檔，12日晚間出席主流暨僑界人士晚宴，涉外人士表示，現場出席人數比原本規劃多出一倍，高達1100多人，席開108桌，現場氣氛熱絡。

總統13日停留紐約過境最後一天，將前往紐約中央公園與台灣留學生一起健走。

紐約市地標中央公園（Central Park），這座位於美國人口最稠密的都市叢林中心的綠洲與熱門景點，推動無車計畫，今年已滿一週年。

大紐約地區台灣同學會聯合會副會長江怡賢受訪表示，13日陪總統健走對象以在美國出生的台灣人為主，而她是在宜蘭出生再到紐約大學攻讀研究生的台灣人，她也很希望有機會可以跟蔡總統見面交流，聊聊台灣學生在異鄉求學、工作很不容易，也希望總統要加油。

洛杉磯佩柏戴恩大學就讀研究所的同學楊安立說，在外交上，蔡總統像鴨子划水慢慢累積出成果，美國國會通過友台法案，台灣的國家安全更鞏固、經濟水平上升，她是有做事且會做事的總統，若有機會與總統健走同行，想跟蔡總統說，謝謝付出，支持她繼續連任。

除了紐約中央公園健走行程外，總統也將把握最後停留紐約的時間接見美方多位政要，並安排與美方政要通電話。

總統專機美東時間13日中午將離開紐約，飛往下一個地點加勒比海友邦海地訪問。

總統在海地訪問期間，將與海地總統摩伊士共同參觀海地台灣商品展，兩國元首雙邊會議後，不在海地過夜，直接啟程訪問第二站聖克里斯多福及尼維斯。期間將參觀Timothy Hill兩洋交界點、海岸景觀公園動土典禮、渡輪船難紀念碑獻花，見證簽署兩國技職教育及職業訓練合作協定等。

總統第三站將訪問聖文森，在當地會晤該國總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves），見證兩國簽署打擊跨國犯罪協定、與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談、觀賞「福爾摩沙馬戲團」演出，並在國會發表演說。

第四站轉往聖露西亞，將會晤總理查士納（Allen Chastanet）、總督史納克（Emmanuel Neville Cenac），也將到國會發表演說，並視察香蕉出口集貨中心作業、出席聖露西亞政府廣域網路計畫第二期啟動典禮及國士壘人力資源發展中心落成典禮，且與台灣在當地的技術團團員眷座談。

結束4友邦的訪問後，蔡總統將於台北時間20日下午抵達過境城市丹佛，並計畫在21日上午與隨行媒體茶敘，說明出訪成果。在丹佛停留2晚後，啟程返台，預計台北時間22日午後返抵台灣。（編輯：林淑媛／張均懋）1080713