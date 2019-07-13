藍總統初選民調剩最後2天 預計15日上午11時公布

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨15日將舉行總統初選民調結果公布記者會，5位參選人中高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中將親自出席，前新北市長朱立倫將自行召開記者會，前鴻海董事長郭台銘則尚未決定。

國民黨總統初選民調從8日開始，將於14日晚上結束，預計15日上午11時於國民黨中央黨部12樓召開記者會，宣布總統初選民調勝出者。在最後的兩天時間，各陣營把握機會，全力爭取支持。

韓國瑜雖無公開行程，但臉書上發布時下流行的「瓶蓋挑戰」影片；郭台銘今天上午在台北市掃街拜票，下午前往彰化出席「彰化台銘之友會」的成立大會；朱立倫上午在新北市出席造勢活動，晚上將前往台北市臨江街夜市掃街拜票。

國民黨15日上午8時將在中央黨部12樓進行民調資料拆封統計，預計上午11時召開記者會，國民黨主席吳敦義將親自出席。吳敦義昨天也指示邀請各初選參選人參加記者會。

目前韓國瑜、周錫瑋、張亞中將親自出席記者會，朱立倫則表示，自己會安排開記者會，黨中央記者會將由代理人出席。郭台銘說，15日的行程已安排好，按照既定行程不會參加，但會回去再調整看看。

國民黨文傳會昨天公布15日總統初選民調統計暨結果公布的媒體採訪流程，15日上午8時將於中央黨部12樓公開進行民調資料拆封、資料處理與加權統計作業，開放媒體拍攝至進行加權統計前為止。進行資料處理與加權統計作業則不開放拍攝，但會全程直播，預定上午11時召開民調結果公布記者會。（編輯：楊玫寧）1080713