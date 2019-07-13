台灣南社募款餐會 陳建仁：用選票讓蔡總統連任

（中央社記者王淑芬高雄13日電）副總統陳建仁今天出席台灣南社19週年募款餐會，他表示，過去半年，大家對高雄市政發展失望，很多人怨嘆自己做了錯誤的判斷；他盼大家用選票讓蔡總統連任、民進黨國會過半。

台灣南社今天舉辦19週年募款餐會，副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、前總統陳水扁都出席餐會，陳其邁還為餐會主持義賣活動。

陳建仁指去年高雄市長選舉假消息、假新聞及特別媒體與中國裡應外合，實際卻是欺騙的口號，呼籲大家用民主方式力挺蔡總統連任。

他說，過去半年，大家對高雄市政發展失望，很多人怨嘆自己做了錯誤的判斷；他盼大家在未來共同努力，「用選票繼續讓蔡總統連任、民進黨國會過半」。

陳其邁肯定台灣南社是台灣民主聖地最堅強的堡壘，有南社精神就有台灣精神「有南社在，就有台灣在」。有關林飛帆接任民進黨副秘一事，陳其邁受訪並未證實，不過他相信林在任何崗位都能為台灣盡心盡力、做更多的事。

對於公民團體發起罷免市長韓國瑜行動的看法。陳其邁說，自己是高雄人，在中央工作就是要和地方通力合作讓家鄉更好，尤其面臨經濟結構轉型時，希望高雄成為世界的高雄，技術和產業都能和國際接軌。

對於高雄反韓店家「廣德家」香蕉煎餅店成了人氣商店，甚至民代也將服務處借給煎餅店，陳其邁說，社會有不同表達意見，包括市長與學生合照，學生用自己方式表達意見，希望韓能聽下去「良藥苦口，執著要爬上權力高峰是不是好的選擇，很難說」。（編輯：黃世雅）1080713