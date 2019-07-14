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國民黨15日公布民調記者會 郭台銘：應不會出席

最新更新：2019/07/14 13:01
國民黨總統初選民調最後一天，國民黨總統初選參選人郭台銘14日在台北文山區車隊掃街拜票。中央社記者張皓安攝　108年7月14日
國民黨總統初選民調最後一天，國民黨總統初選參選人郭台銘14日在台北文山區車隊掃街拜票。中央社記者張皓安攝　108年7月14日

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）國民黨15日將舉行總統初選民調結果公布記者會，參選人之一的郭台銘今天表示，因為行程已排好，「應該不出席的成分比較大」，會派代理人出席。對於是否脫黨參選，他仍未鬆口。

國民黨總統初選民調從8日開始，將於今天晚上結束，預計15日上午11時於國民黨中央黨部12樓召開記者會，宣布總統初選民調勝出者。5名參選人之一的前鴻海董事長郭台銘今天把握最後時間衝刺，在台北市文山區拜票，他受訪時說，「會努力走到最後一刻」。

儘管氣溫炎熱，仍有許多郭台銘支持者不畏豔陽，到場支持，高喊「郭台銘加油」和「唯一支持郭台銘」等口號。郭台銘上午拜票行程終點是景美集應廟，現場聚集不少民眾爭相與他合照留念。

郭台銘出發前接受媒體聯訪時表示，現在在台灣的中華民國，「我們要認同」，最重要的是要贏得這次選舉。

對於國民黨主席吳敦義日前在臉書呼籲團結，是否在向他喊話，郭台銘表示，昨天搭高鐵的時候，有碰到吳敦義，但吳敦義沒有跟他喊話，「我想他是針對所有候選人說的」，並非針對哪一個人說的。

外界關注，郭台銘是否會脫黨參選。對此，他僅表示，這是假設性問題，「還沒想到這個問題」，現在就是努力拚初選，15日下午會有正式的說明。

至於是否出席國民黨15日上午舉行的總統初選民調公布記者會，郭台銘說，他事先已排好當天的行程，應該「不出席的成分比較大」，會派代理人出席。

國民黨總統初選5名參選人中，高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中將親自出席國民黨總統初選民調公布記者會，前新北市長朱立倫將自行召開記者會。（編輯：郭萍英）1080714

國民黨總統初選民調最後一天，國民黨總統初選參選人郭台銘（車上右）14日在台北文山區車隊掃街，向民眾拜票。中央社記者張皓安攝　108年7月14日
國民黨總統初選民調最後一天，國民黨總統初選參選人郭台銘（車上右）14日在台北文山區車隊掃街，向民眾拜票。中央社記者張皓安攝　108年7月14日
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