國民黨總統初選將揭曉 郭陣營：從未說要脫黨

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨15日將公布總統初選民調結果，韓國瑜將親自出席，朱立倫、郭台銘則不出席。外界關注郭台銘動向，郭陣營表示，將發表聲明，是否自行開記者會視情況而定，並強調郭從未說要脫黨，是被操作的假議題。

國民黨總統初選有高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人角逐，並在8日至14日執行總統初選民調，國民黨將在15日召開記者會公布結果。

此次是國民黨史上最大規模的初選民調，採家戶電話戶中抽樣，由5家民調公司各至少抽樣3000份有效樣本。

今天是民調執行最後一天，各參選人可以派代表監看民調過程，郭台銘陣營指出，民調執行期間觀察到的問題都差不多，主要就是此次採戶中抽樣，身份上難以確認，老的裝成小的，或小的裝成老的，失真情況明顯。

另外，由於民調時間長，在規則的設定上比較偏向支持者的生活型態，以及守電話的能力，在民調的呈現上可能只顯示了少部分人的意志。

郭台銘陣營強調，不採納手機樣本的初選民調，挑戰了現代人的生活方式，在學理、制度設計上或許看似可行、公平，但以現在的時空背景來說，很容易被操弄，也不具備合理性，民調結果是否代表該人選民意基礎最高，備受質疑。

不只是郭台銘陣營，也有某一陣營表示，民調過程的確有許多瑕疵，有些訪員的登記表並非以表格呈現，而是手寫，因此部分有塗改痕跡，若有人要稱那是惡意塗改，也很難避嫌。

該陣營還指出，民調僅開放參選人代表監聽訪員電訪的過程，但在訪員要將票數回報給督導時，最關鍵的部分卻不讓參選人代表旁觀，該陣營質疑，若發生漏登記票數或是將票數錯登的情況，也無人知道，應讓參選人代表旁觀，算是一種雙重檢驗，更能確保民調公正性。

國民黨預計15日上午11時宣布初選民調勝出者。目前韓國瑜、周錫瑋、張亞中將出席，朱立倫則將自行召開記者會；郭台銘今天說，不出席的機率大。

外界關注郭台銘動向，郭台銘陣營表示，明天一定會發聲明回應民調結果，但是否會自行召開記者會視情況而定。至於是否考慮脫黨參選，郭台銘陣營說，郭從未說要脫黨，這是被操作出來的假議題。（編輯：鄭雪文）1080714