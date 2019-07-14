國民黨民調15日出爐 朱立倫：支持黨提名候選人

國民黨總統初選民調最後一天，國民黨總統初選參選人朱立倫（前）14日下午前往新北市新莊慈祐宮參拜，並向民眾爭取支持。中央社記者葉臻攝 108年7月14日

（中央社記者葉臻新北14日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天下午到新莊、林口拜票，他強調如果國民黨分裂「2020真的可以打包」，初選結果就算不是他，也支持黨提名的候選人，會用「正常倫」的心情面對。‭

國民黨15日將公布總統初選民調結果，國民黨總統初選參選人朱立倫，今天下午至新莊慈祐宮、林口竹林山觀音寺拜票，獲得不少民眾支持，朱立倫也在觀音寺發給民眾上面貼有10元銀幣、印著「團結卡好」字樣的「團結卡」，呼籲大家要團結。

朱立倫表示，很多人期待國民黨分裂，如果國民黨分裂，「2020真的可以打包」，不能因為初選輸了大選，明天之後全黨一定要團結，就算名調結果不是他，他也會支持黨提名的候選人，「大家都要有這個心情、態度」，他也會用平常心、「正常倫」的心情面對明天。

被問及國民黨總統初選參選人郭台銘是否可能脫黨參選，朱立倫則表示他相信不會，明天過後大家團結一致。（編輯：方沛清）1080714

國民黨總統初選參選人朱立倫（中藍衣者）14日下午前往新北市新莊慈祐宮、林口竹林山觀音寺參拜，並發給民眾「團結卡」，呼籲大家要團結。中央社記者葉臻攝 108年7月14日