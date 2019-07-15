韓國瑜初選勝出 連戰：全力支持

（中央社記者余祥、范正祥台北15日電）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出後，隨即拜會同為參選人的朱立倫，不過，拜會郭台銘則遭婉拒，韓國瑜轉往拜會前國民黨主席連戰。連戰表示，全力支持國民黨總統候選人韓國瑜。

韓國瑜今天北上至國民黨黨中央迎接初選勝利，他於12時30分抵達朱立倫競選辦公室與朱立倫閉門會談約30分鐘，兩人會後共同面對媒體。

朱立倫表示，感謝韓國瑜特別來看他，他向韓國瑜說明，國民黨要團結，同時也表達韓國瑜肩負重任，全黨都支持，一起克服所有困難。媒體再問，有無替韓國瑜引薦競選團隊人才，朱立倫說，還沒談到這些。

韓國瑜原本也盼拜會郭台銘，二度致電都沒找到人，後來透過前立委周守訓轉達拜會意願，韓陣營表示，周守訓告訴他們，郭台銘今天要探視生病的母親，可能不方便，但韓國瑜表示，未來只要郭台銘有時間，他們願意配合。

韓國瑜拜會朱立倫後，轉往拜會連戰。連戰事後透過新聞稿表示，樂見國民黨總統初選人才濟濟，經過良性的競爭，推選出黨的總統候選人。

連戰說，2020年總統選舉攸關人民福祉及中華民國的存續，盼大家跟他一起全力支持總統候選人韓國瑜。

前國民黨主席洪秀柱也在臉書說，恭喜韓國瑜勝出，期待邁向勝利之途，2020一定要贏一定要拿回政權，這是中華民國總統大選的最大公約數，呼籲所有愛護國民黨、保護中華民國的同胞「非藍不投」、「見藍就投」。（編輯：楊玫寧）1080715