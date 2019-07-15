韓國瑜初選勝出 赴苗栗向傅學鵬母拈香致祭

國民黨總統初選結果15日出爐，由高雄市長韓國瑜（前右2）勝出，他下午前往苗栗縣，向前縣長傅學鵬（前右3）的母親拈香致祭。中央社記者魯鋼駿攝 108年7月15日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣2日電）高雄市長韓國瑜今天在國民黨總統初選勝出，下午前往苗栗縣，向前縣長傅學鵬的母親拈香致祭，傅學鵬表示，印象中兩人並無交情，感謝韓國瑜親自致意，但靈堂前不談政治。

韓國瑜下午4時許前往無黨籍前苗栗縣長傅學鵬位於公館鄉的家中，隨即有支持者上前大喊「總統好」，為他贏得中國國民黨初選加油打氣，但韓國瑜此行目的，是為傅學鵬高齡93歲辭世的母親葉盡妹拈香致祭，因此並未太過聲張。

苗栗縣長徐耀昌也到場陪同，對於國民黨初選結果由韓國瑜出線，他表示「恭喜」，並希望國民黨能團結一致，支持公平機制產生的參選人。

傅學鵬表示，以往與韓國瑜沒有特殊交情，在從政期間2人也沒有交集，但仍感謝他前往致意。韓國瑜拈香致祭時，傅學鵬在靈前祈求母親「保祐韓國瑜市長仕途順利，身體健康」。

總統蔡英文9日也曾親至傅宅拈香致意，當時傅學鵬雙手合十告慰母親在天之靈，盼母親「保佑蔡總統連任成功，為國家突破困境」；此次韓國瑜上午贏得國民黨初選，下午即前往傅宅致祭，是否有刻意拉攏意涵，傅學鵬指出，「媽媽往生靈堂還在那邊，不適合談這個」。（編輯：李錫璋）1080715