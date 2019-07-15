AIT慶祝藝文與運動月 美國女籃運動大使訪台

（中央社記者顧荃台北15日電）美國在台協會（AIT）今天表示，為慶祝AIT@40的「藝文與運動月」，邀請女籃教練沃里珂和關張綺君於16日至22日訪台擔任運動大使，將在台北及高雄進行工作坊、籃球營等各式活動。

AIT下午透過新聞稿表示，美國國務院運動外交辦公室特別邀請美國田納西大學女籃校隊前任總教練沃里珂（Holly Warlick），和美國查普曼大學女籃總教練關張綺君（Carol Jue），於16日至22日來台擔任運動大使。

AIT指出，沃里珂曾被列入美國女籃名人堂，1979年入選美國隊赴台北參加威廉．瓊斯盃國際籃球邀請賽，並勇奪金牌。關張綺君自2003年起即擔任查普曼大學的女籃總教練，並在每一季都帶領球隊拿下勝戰紀錄，得勝率超過7成。關張綺君是美國國家大學體育協會（NCAA）唯一的華裔美籍籃球總教練。

AIT說，沃里珂和關張綺君將在台北及高雄進行工作坊、討論活動，和籃球營等各式活動，活動將聚焦於提升女性在體育界的領導地位，培育青年並促進女性賦權。兩位運動大使也將以貴賓的身分出席位於高雄巨蛋的佛光盃大學籃球邀請賽，今年佛光盃的參賽隊伍包括澳洲、加拿大、中國、日本、紐西蘭、菲律賓、台灣及美國隊。此外也將參與兩場公開專題講座。

AIT表示，這項運動大使計畫是為慶祝台美簽署台灣關係法40年的「AIT@40」全年度慶祝活動的一環，AIT在今年每個月份指定一個主題，以彰顯美台關係蓬勃多元的交流。（編輯：鄭雪文）1080715