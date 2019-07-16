林昶佐發文 盼與邱顯智談如何團結更多力量

（中央社記者陳俊華台北16日電）時代力量立委林昶佐今天說，時力黨主席邱顯智是他的創黨夥伴，兩人拉著時力立委洪慈庸入黨奮鬥至今；但邱顯智上任後各自忙於黨務、立院，想聊時力如何扮演團結更多力量來推進台灣的角色。

太陽花學運領袖林飛帆15日上任民進黨副秘書長，時代力量立委洪慈庸14日深夜在臉書發文表示，林飛帆加入民進黨是具有指標意義的抉擇。為什麼許多年輕夥伴們紛紛選擇了民進黨，而不是選擇加入時代力量；她也說，已經好一陣子沒有和時代力量立委黃國昌好好談談，希望黃國昌可以跟黨內夥伴好好對話。

林昶佐今天凌晨也在臉書分享洪慈庸的貼文。他說，現在已經過了台灣時間的午夜，主席邱顯智正在美國用一卡皮箱，最節省的裝配，向台灣鄉親巡迴演講、趕車趕飛機，闡述時代力量的理念，團結守護台灣的願景；邱顯智還要一面零時差的與台灣保持聯繫，同時面對台美兩地的拷問。

林昶佐說，4年前他也扛過這個可怕的鐵人行程，帶著一群夥伴前進的龐大壓力。邱顯智和他是創黨夥伴，兩人一起拉洪慈庸進來，努力為台灣開創了新的可能，人越來越多，一起奮鬥到現在，已經是擁有超過20位黨公職的台灣本土政黨。

林昶佐表示，「團結這個時代更多的力量，來幫助台灣走向我們期許的美好未來」，是他對這個黨的想像，洪慈庸說好久沒聊一聊了，其實邱顯智接下主席重擔以來，大家也有很多的溝通討論，但在面對時代力量發展的壓力下，大家確實忙於黨務、忙於立法院、地方，「真的很久沒像創黨之初那樣，抱著初心好好替彼此加油打氣了」。

他說，要聊聊時代力量如何能在這次台灣關鍵的課題中，扮演團結更多的力量來推進台灣的角色，「顯智在美國辛苦了，我們等你快回來」。（編輯：林興盟）1080716