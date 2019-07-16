初選勝出 韓國瑜主持市政會議要求防颱零災害

高雄市長韓國瑜（圖）在國民黨總統初選勝出，16日返回高雄市政府鳳山行政中心主持市政會議，面對可能增強的颱風，他指示團隊要做到「零災害」。中央社記者董俊志攝 108年7月16日

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，今天返回市府主持市政會議，面對熱帶性低氣壓可能增強為颱風，他指示團隊要做到「零災害」，務必嚴加防範。

總統初選勝出後第一天出席第一個行程就遲到，韓國瑜原訂上午10時主持市政會議，但是遲到10時37分才現身，大批媒體守候，他於市政會議後受訪表示，接連跑了3個公祭。

總統初選勝出，韓國瑜多了國民黨總統參選人的身份，媒體關切他的心情。

他表示「我的內心一樣非常的平靜，一樣把該做的工作做好」，未來隨扈及維安將升級的問題，他說「目前為止都很正常，隨扈人員還是一樣、還是很正常」。

公民團體發起的「霸韓」行動持續進行，但是昨晚有韓粉在夜市嗆公民割草行動志工「罷免、人家今天民調第一名、第一名，要罷免是吃飽撐著…」。

韓粉接連對公民團體嗆聲、言語攻擊一事，韓國瑜表示，網路上的意見很多元、分歧，他說「我再三呼籲拜託大家，網路上謹守所有的規則，不要讓社會充滿暴戾之氣跟衝突的氣氛」。

他說，「感覺這種呼籲效果微乎其微」，但是他還是要不停的呼籲，不管是支持者或反對者基於理性、健康的批判都要能接受，該遵守和諧的規則、文明的規則、禮貌的規則，還是拜託網友多多參考。

總統初選勝出，外界關切搭檔的副手是屬意前新北市長朱立倫還是前行政院長張善政，韓國瑜並未答覆。

媒體再追問立委許淑華是否會接棒高雄市長，韓國瑜說「現在這個都是假議題，根本沒有在考慮之內」。

有關選舉團隊、國政團隊籌組，韓國瑜說，「我身為市長一心一意拚市政」，未來所有國政的問題，將以書面答覆，他說大家問市政問題，他很樂意口頭報告，問到選舉跟國政問題「會以書面來向大家報告」，這樣定位會很清楚，不會雜亂。

韓國瑜說他很關心熱帶低壓是否轉為颱風，擔心可能是個穿心颱，要求團隊務必謹慎戒備防颱，因為外界會用放大鏡看市政團隊，要求區公所及局處要做好防災、不能出紕漏，要做到零災害；他下達命令各局處、行政區都要嚴加防範。（編輯：林沂鋒）1080716

高雄市長韓國瑜（前右）在國民黨總統初選勝出，16日在高雄市政府鳳山行政中心出席主持市政會議。中央社記者董俊志攝 108年7月16日