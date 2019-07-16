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林飛帆任黨職 林右昌：我過去也是這樣過來的

最新更新：2019/07/16 14:21
太陽花學運領袖林飛帆15日出任民主進步黨副秘書長，曾擔任民進黨副秘書長的基隆市長林右昌（圖）16日在市務會議後記者會表示樂觀其成。中央社記者王朝鈺攝 108年7月16日
太陽花學運領袖林飛帆15日出任民主進步黨副秘書長，曾擔任民進黨副秘書長的基隆市長林右昌（圖）16日在市務會議後記者會表示樂觀其成。中央社記者王朝鈺攝 108年7月16日

（中央社記者王朝鈺基隆市16日電）太陽花學運領袖林飛帆昨天上任民主進步黨副秘書長，曾擔任民進黨副秘書長的基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會表示樂觀其成，並對林飛帆未來的表現有所期待。

林右昌說，林飛帆是名優秀的年輕人和政治工作者，他在太陽花學運時可以看得出對公共事務和台灣未來前途與發展有很大的熱情與關心，這是需要很大的勇氣才有辦法去做這樣的事情。

林右昌表示，林飛帆加入民進黨擔任副秘書長職務應該會做得很好，副秘書長有3名，不曉得黨中央分配給他的工作內容和職務分工，不過，有優秀的年輕朋友加入民進黨是民進黨過去的傳統，「我個人過去也是這樣子過來的，所以我是樂觀其成」，也對林飛帆未來的表現有所期待。

台北市長柯文哲今天受訪表示，台灣社會必須思考「台灣今天怎麼會走到這地步」，數度強調局面太動盪，有如明末清初時期，「天下大亂，流寇四起，朝廷無力進剿」，也有如西元1933年的德國，人民因太絕望而擁護希特勒上台。

對此，林右昌說，柯文哲說很多話其實自己不太好去講什麼，不過，柯文哲現在說很多話民眾也不太信，而且現在因為在總統競選過程中，大家也在猜柯文哲是否會參選，因為柯文哲過去講話一直變來變去，「我想就聽聽參考」。

至於柯文哲指民進黨與國民黨總統初選民調只差一個月，結果卻是兩極，他的評語是「荒謬」。林右昌說，這是國民黨的家務事，不方便評論。（編輯：林沂鋒）1080716

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