韓國瑜書面答覆國政 卓榮泰：口試沒過也不錄取

（中央社記者葉素萍台北16日電）在國民黨總統初選勝出的高雄市長韓國瑜說，未來所有國政的問題，將以書面答覆。民進黨主席卓榮泰今天說，寫考卷有時也要經過口試，口試不成功，這個人還是不會被錄取。

韓國瑜今天提到「我身為市長一心一意拚市政」，未來所有國政的問題，將以書面答覆，他說大家問市政問題，他很樂意口頭報告，問到選舉跟國政問題「會以書面來向大家報告」，這樣定位會很清楚，不會雜亂。

對此，民進黨副秘書長郭昆文反問「皇帝批奏章哦？」

卓榮泰今天接受媒體訪問則說，寫考卷有時也要經過口試，「口試不成功，這個人還是不會被錄取」。

卓榮泰並質疑，「韓流」熱潮還能夠維持多久，與半年前選舉時相較，這股熱潮有相當變化，「這是風化很快的石頭，當它一直在改變時，影響力就會改變」。

卓榮泰說，傳統民進黨支持者在去年九合一選舉挫敗後，會更清楚判斷投票的行為與結果帶給台灣社會什麼影響，所以，當那股熱潮（韓流）消退時，讓這種理性判斷力量抬頭，會有助選舉鋪排，與選民投票行為決定，應掌握這樣的契機，向選民訴諸更理性、更具體的政治訴求，讓人民得到共鳴，「讓他們以前所相信的（韓流）神話破滅」。

至於如何讓神話破滅，卓榮泰說，「他（韓國瑜）自己做的比較多，他自己讓它破滅的比較多，我們（民進黨）是提醒大家」。

另外，對於網路上有綠營支持者在鼓吹前鴻海董事長郭台銘脫黨參選，卓榮泰說，他希望綠營的支持者「不要干擾別人」，就像民進黨初選結束後，一樣不希望別人干擾，如果互相干擾成為常態，會太謀略，這樣也不好；他希望，趕快結束內戰，大家把部隊整理好，「因為我們共同對付的敵人不在國內」。

他說，民進黨如何備戰，與國民黨整合有關，若國民黨整合成功，備戰程度不一樣，若國民黨分成好幾組候選人，戰法又不一樣，「我們的朋友不要去干擾國民黨內部的事」。

卓榮泰說，國民黨初選至今民進黨都持續觀察，國民黨初選雖然結束，但後續變化還無法百分之百確定，國民黨仍是撲朔迷離的未定狀態。至於其他第三力量一定也在衡量雙邊候選人出線的變化，所以民進黨持續觀察，但也會按部就班的維持自己的目標與速度。（編輯：李信寬）1080716