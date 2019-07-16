談年輕選票 卓榮泰：韓吃虧柯沒有以前強

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨主席卓榮泰今天說，高雄市長韓國瑜在年輕選票上「滿吃虧的」，總統蔡英文在這方面優勢明顯，而且「持續擴大中」，至於台北市長柯文哲的年輕選票沒有以前那麼強，因為柯年紀越來越大。

媒體詢及，韓國瑜在50歲以上的支持度較高，而50歲以上的族群，也最踴躍投票。卓榮泰下午在民進黨中央受訪表示，因為大家關心公共議題，再加上民進黨對青年議題與青年的吸納，他覺得年輕人投票意願會越來越高。

至於比較年長一點的族群，卓榮泰說，心有定論的比例比較大，要讓他們改變投票意向，唯有讓他們感受到政府展現的效率，必須要「政策動員」，政策做得好，就能投過來。

談到未來如何吸引年輕選票，民進黨副秘書長林飛帆說，未來大選，總統競選總部、民進黨中央、各地立委都要積極回應年輕人需求。

林飛帆說，過去一段時間，年輕人關注如何改善勞動待遇、勞動條件、住房等政策，這是民進黨下個4年，社會經濟轉型要面對的問題；這不是單純中國因素或面對紅色滲透就可以解決的問題，而是底層青年世代對社會發展的焦慮，民進黨必須回應。

林飛帆表示，8月份政策對話小組接下來很重要的一部分工作，就是讓社會對話過程深入青年，讓青年世代在政策產生、政策擬定初期，能夠參與。

未來是否負責大綠、小綠整合，林飛帆說，關於與時代力量的整合，不是大綠、小綠的整合，每個政黨都有主體性，未來也不是選舉整合，應該是政策上的整合，共同推進政策議題。

此外，林飛帆過去曾對公投修法有所主張，他如何看待這次公投修法。林飛帆說，他支持的是審議期的延長，綁不綁大選是其次的議題。

至於勞基法是否需要再度修法，林飛帆表示，接下來行政院、政策會、智庫還要有更多對青年政策的討論，勞動政策只是其中一個部分。（編輯：謝佳珍）1080716