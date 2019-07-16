刺胳針論文將台灣列中國 陳副總統抗議文刊出

醫學期刊「刺胳針」日前線上刊登的一篇論文將台灣列為中國一省，副總統陳建仁（圖）和中央研究院院士聯名致函抗議。（中央社檔案照片）

（中央社記者戴雅真倫敦16日專電）醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）線上刊登的一篇論文將台灣列為中國一省。副總統陳建仁和中央研究院院士聯名致函抗議，要求期刊立刻更正錯誤，抗議文15日全文刊出。

「刺胳針」6月24日在線上刊登一篇有關中國的研究論文，主要由中國疾病預防控制中心、中國人口與發展研究中心等機構發表，但論文將台灣列為中國一省加以比較，引發台灣醫學專家抗議。

知名醫學期刊「刺胳針」日前在線上刊登一篇中國研究，將台灣列為中國一省加以比較，引起爭議。（圖取自刺胳針網頁thelancet.com）

陳副總統和中研院院士陳定信、廖運範、楊泮池等人，聯名以「台灣的健保和行政體系獨立於中國」（Taiwan's health-care system and administration are independent of China），致函刺胳針。

文中指出，Global Health Data Exchange清楚寫明台灣和中國是兩個不同國家，這篇論文把台灣納入分析，不僅誤導、偏頗且有瑕疵。台灣政府與醫療體系和中國毫無關係。

文中表示，台灣的疾病模式與危險因子都和中國不同。台灣從1995年起就有獨立的國家健康保險制度，台灣也實行一系列大眾健康宣傳，減少發病率和死亡率，這些在中國都沒有施行。

文中說，台灣有自己的癌症登記與死亡證明系統，當中數據是中國疾病預防控制中心所無法獲取。不同的體制下獲取的健康數據，不應該被歸納在同一個階層式模型當中。

文中也說，把台灣納入研究，會讓發病率、死亡率和危險因子都造成偏差，在另一篇2016年刊登的類似研究中，台灣就沒被納入其中，呼籲這篇論文的作者排除台灣後重新分析，得出沒有偏差的正確數據。刺胳針身為受尊敬的醫學期刊，應該刊登正確、精確的研究發現，這類重大分類錯誤應該被糾正。

駐英代表處也投書刺胳針抗議，強調台灣並非且從未為中國的一部份。台灣的醫療制度及醫衛水準與中國差異甚大，台灣健保制度享譽全球，醫療照護資源取得及效率名列前茅。

投書也強調，將台灣列為中國的一部分不僅不正確，且與英國政府長期政策不符，英國政府一向以「台灣」稱呼台灣。作者舉其他國際期刊如「科學雜誌」（Science）及「細胞」（Cell）都稱台灣為台灣，呼籲刺胳針勿錯誤將台灣列為中國一省。（編輯：郭中翰）1080716