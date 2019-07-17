傳卸任後角逐中研院長 陳建仁：假新聞

（中央社記者吳睿騏、葉素萍17日綜合報導）副總統陳建仁今天出席亞洲台灣商會聯合總會會議時，對於媒體報導前中研院長李遠哲力挺陳副總統卸任後重返中研院角逐院長一職，指是「荒唐的假新聞」。

中國時報今天報導，近日傳出李遠哲扮演推手，幫陳建仁「找位子」，力挺陳卸任後，重返中研院並角逐院長，引起被視為小英人馬的現任院長廖俊智相當緊張，近期接受媒體專訪，細數政績，鞏固院長寶座，中研院長角力戰提前開打。

總統府上午發聲明嚴正駁斥：「此為假新聞，是空穴來風、子虛烏有的消息。」

陳副總統也在臉書（facebook）表示，絕無此事，他現階段的任務，就是竭盡心力做好副總統的工作，協助總統蔡英文捍衛台灣的民主、自由、法治、人權、與繁榮和平，希望各界勿隨謠言起舞，也希望謠言止於智者。

陳副總統上午前往桃園市大園區桃禧航空城酒店出席「亞洲台灣商會聯合總會第26屆年會暨第3次理監事聯席會議」，會前記者詢問，媒體報導李遠哲力挺陳副總統卸任後重返中研院並角逐院長一職。對此，陳副總統沒有停留受訪，僅表示是「荒唐的假新聞」。

會中，陳副總統致詞指出，亞洲台灣商會聯合總會在協助政府深化與各國經貿交流及拓展實質外交有重大貢獻。總統蔡英文上任後，積極推動各項改革，致力推動前瞻基礎建設，還有5加2創新產業，強化台灣的全球競爭力，維持國內經濟成長的動能。

陳副總統表示，在政府相關計畫及建設推動下，盡管面臨嚴峻的國際挑戰，但是台灣的經濟表現依然相當亮眼，比預期來得好，今年GDP成長率將超過2%。在過去3年當中，包括Google、Amazon、Microsoft 、Facebook等企業，也看到台灣發展的潛力，所以都踴躍來台投資。

陳副總統指出，為因應美中貿易戰帶來的衝擊，政府在去年就推動歡迎台商回台投資的行動方案，現在更加碼提出歡迎台商回台投資2.0，還有根留台灣企業及中小企業投資等加速投資方案嘉惠更多廠商，3大方案會提供新台幣6000億元的優惠貸款額度，且每年視執行情形進行滾動式檢討，帶動台灣產業轉型。

陳副總統表示，目前回到台灣投資的方案，已經有89家台商通過審查，投資金額超過4400億元，能帶動至少有4萬個就業機會。隨著3大投資方案陸續推動，未來一定能夠吸引更多廠商擴大投資，根留台灣。

陳副總統指出，台灣是高度開放的海島經濟體，出口仍然是未來經濟成長的重要動能之一，政府要加倍行銷台灣，擦亮升級版的台灣製造品牌，同時要加強與全球及區域的連結，積極參與多邊、雙邊經濟合作及自由貿易談判，與國際接軌，呼籲台商協助政府推動經貿外交，促進商機交流及產業連結，在海外做政府最有力的後盾。

陳副總統在致詞結束準備上車前，對於記者提問「桃園市長鄭文燦當副總統可以嗎」，笑而不語，僅以右手比讚，隨後則搭車離去。

鄭文燦表示，一位市長要做得好要專注，與選民也有無形的契約，希望能夠把任期中每一項重要訴求都完成，那是比什麼都重要的事。這次總統選舉，自己會盡力協助蔡總統連任，讓台灣走在正確的道路上。‭

鄭文燦指出，他日前訪美時，蔡總統曾說有很重要的事情要提醒自己，但不是要講副總統的事，「是提醒我要量血壓」。（編輯：戴光育、趙蔚蘭）‭1080‬717