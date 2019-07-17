韓國瑜要選總統 陳其邁盼市政承諾要做到

（中央社記者王淑芬高雄17日電）6月中下旬接連降雨，高雄市美濃區木瓜受損近5成，行政院副院長陳其邁今天到木瓜園勘災，被問到高雄市長韓國瑜要選總統及「國政要以書面答覆」一事，盼韓Yes,I do勿成了大家的No,we don't。

陳其邁今天由農委會農糧署署長胡忠一及民進黨立委邱議瑩陪同到美濃區木瓜園勘災，並聽取果農對於木瓜農損的心聲。

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選總統，媒體關切陳其邁勘災及頻頻南下走訪基層是否有為高雄市長補選做暖身。

陳其邁表示，是關心農民災損，行政院長蘇貞昌要到防災應變中心聽取防災準備，他走訪地方也呼籲大家做好防颱準備，他強調來勘災，如果災損符合災損會宣布相關補助措施等，至於基層促韓國瑜請辭市長去選總統，由中央派員代理市長，陳其邁回應不談選舉，他說「我的人生決定做什麼像什麼」。

韓國瑜在國民黨總統初選勝出，美聯社報導「台灣在野黨選出了一位『親中的民粹市長』參選總統」一事。陳其邁表示，「市長應該多花心思於市政工作，如果一心想選舉對市民不公平」。

昨天韓國瑜回應媒體有關「國政問題以書面答覆」一事。陳其邁說「市政是民眾最關心的事，有承諾就要做到，是對政策最起碼的要求，當Yes,I do講了，說話不算，下次要再講Yes,I do的時候，大家一定會說No,we don't。（編輯：陳俊碩）1080717