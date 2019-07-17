是否幫韓國瑜操盤 王金平：過去是支持他選市長

（中央社記者廖禹揚台北17日電）國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，媒體詢問前立法院長王金平是否會為韓國瑜助選，他回應「過去是支持他選市長，支持他當好市長」，並強調不會擔任副手。

王金平今天出席中華民國全國商業總會舉辦的十兆創新創業品牌金舶獎首屆頒獎典禮前受訪做以上表示，他也表示，應該會安排時間和韓國瑜見面。

國民黨總統初選落幕後，中常委李昭平提案，將其他4名總統初選參選人郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中列入不分區立委名單，促進黨內團結。

對此，王金平表示，這要尊重黨中央的做法；至於是否有意願列入不分區名單，王金平反問「誰呀？可能嗎？」，接著說「開玩笑吧」。他重申不會留在立法院，也不會去當副手，這都很清楚。

韓國瑜競選高雄市長時，王金平曾為其助選，媒體追問這次是否有可能當韓國瑜的競選總幹事，王金平表示，「那是假設性問題」。

媒體詢問，對於是為韓國瑜助選或是自己選到底，他回應：「國民黨總是要團結」；媒體追問是否為韓國瑜操盤，王金平表示，「過去是支持他選市長，支持他當好市長」。

國民黨總統初選激烈，最後由韓國瑜出線，商總理事長賴正鎰今天對此結果表示，韓國瑜必須在最短時間內整合其他參選人的競選團隊，凝聚共識，共同參與下階段的正式大選。（編輯：楊凱翔）1080717