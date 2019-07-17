美財政部助理部長來台 尋求印太能源發展合作

（中央社記者顧荃台北17日電）美國財政部主管國際市場的代理助理部長蘇騏（Mitchell Silk）17日至18日率團訪台，將與台灣相關部門討論台美共同發展印太地區的能源及基礎設施市場等議題。

外交部下午透過新聞稿表示，蘇騏率美國財政部國際事務部門投資、能源及基礎建設處副處長凱費達（David Gottfried）訪問台灣，外交部誠摯歡迎，相信有助於台美雙方持續討論在台灣「新南向政策」與美國「印太戰略」下尋求具體合作。

外交部表示，蘇騏訪台期間將拜會外交部、經濟部、財政部及金融監督管理委員會等政府部門，也將與台灣產業代表及企業領袖會面，討論台美共同發展印太地區的能源及基礎設施市場等議題，並鼓勵私部門參與。

外交部說，蘇騏過去曾在國立台灣師範大學學習中文，對台灣並不陌生，也曾擔任大型律師事務所大中華區負責人，這是他今年4月接任現職後，首度訪問台灣。

美國在台協會（AIT）表示，蘇騏此行訪台，是美國印太願景中，亞洲「透過能源增進發展和成長」（EDGE）倡議以及「基礎建設交易及協助網」（ITAN）的一環。蘇騏將與台灣經濟、金融、能源及基礎建設有關當局，以及美國和台灣工業團體會面，討論債務市場發展、提高私部門計畫參與率，和推動競爭性採購等議題。

AIT指出，蘇騏在2017年10月加入美國財政部之前，已有30年的法律從業經驗，專精實質資產、資產管理、銀行金融、中國和亞洲。蘇騏在東亞有超過15年的專業資歷，也曾參與台灣大型外國投資能源計畫，並能說流利的中文及廣東話。（編輯：楊凱翔）1080717