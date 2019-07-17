李承翰因公殉職獲最高撫卹 遺族約可領1200萬

鐵路警察李承翰因公殉職，16日在嘉義市舉行公祭，警政署長陳家欽（右2）到場參加公祭，並追晉二線一星巡官職務。中央社記者黃國芳攝 108年7月16日

（中央社記者王承中台北17日電）銓敘部次長郝培芝今天針對鐵路警察李承翰因公撫卹表示，依規定以15年年資計算給與一次撫卹金並加發50%，遺族月撫卹金給與20年。銓敘部官員指出，遺族總共可領到約新台幣1200萬元左右。

李承翰3日晚間處理北上自強號152次列車補票糾紛時，遭情緒不穩的54歲鄭姓男子刺傷，隔天傷重不治，因公殉職。

銓敘部今天表示，李承翰遺族申請「執行逮捕罪犯艱困任務時，仍然不顧生死奮勇執行任務，以致死亡」之因公撫卹，銓敘部已於下午召開因公審查小組會議，經審閱相關事證後，認定李承翰符合法定最高等級的撫卹標準。銓敘部將儘速審定本案，並對於李承翰英勇殉職表達感佩與最高敬意。

郝培芝告訴中央社記者，根據公務人員退休資遣撫卹法規定，李承翰符合第53條所規定的「執行搶救災害（難）或逮捕罪犯等艱困任務，或執行與戰爭有關任務時，面對存有高度死亡可能性之危害事故，仍然不顧生死，奮勇執行任務，以致死亡」。

郝培芝指出，李承翰的因公撫卹的部分，會依規定以15年年資計算給與一次撫卹金並再加發50%，而在遺族的月撫恤金的部分，則會給與240個月，也就是20年。但實際金額，因牽涉李承翰的年資等個資資料，不便對外透露。

根據銓敘部的官員表示，一次撫卹金再加上遺族的月撫卹金，李承翰的遺族大約可以領到1200萬元左右。

銓敘部指出，李承翰面對車廂內情緒失控並持刀攻擊的犯嫌，以當時的情境，確對其生命安全構成極大威脅，仍奮勇執行職務。在遭犯嫌刺殺後，仍冒著身受重傷而可能致命得風險，全力箝制犯嫌行動，防阻嫌犯危及車廂內其他乘客的安全，終致傷重不治犧牲個人性命。（編輯：楊凱翔）1080717