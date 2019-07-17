因應極端氣候農損 行政院會18日討論農業保險法

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院發言人Kolas今天表示，為因應極端氣候，行政院會明天將討論農業保險法草案，給農業保險相關的法源依據，提供農漁民更多保障。

因應極端氣候造成農業損失，農委會已針對作物推出天災保單，作為確保農民收入的重要對策，目前已試辦10幾個品項，包含梨、香蕉、芒果、釋迦、鳳梨、水稻、蓮霧、木瓜、文旦柚、石斑魚、虱目魚、火雞、鴨、鵝等。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，由於台灣地區近20年來，平均每年約有新台幣123億元的農業天然災害損失，為協助農林漁牧業分散農業經營風險，使農業保險相關措施有法源基礎，因此研擬訂定專法。

Kolas指出，農業保險法草案是一個因應極端氣候、與現有的現金救助方式雙軌並行的草案，可提供農漁民更多保障。

她說，草案的保險標的是農林漁牧業產物，內容包括由主管機關許可的農漁會可擔任保險人，依政策需求採有強制投保或自願投保方式、訂定保險費的交付方式、也有補助及補助比率上限、以及如何與現有的現金救助方式配合等。

Kolas說，同時也將成立農業保險基金，建立再保制度，使保險業者與農民更安心。（編輯：楊凱翔）1080717