台媒被控受國台辦指示 陸委會：檢調應偵辦

（中央社記者沈朋達台北17日電）金融時報報導，中國國台辦對旺中集團下達編採指示，國台辦則反指「無中生有」。陸委會今天表示，這說明中國干涉台媒新聞自主；被指涉的媒體集團是否違法，應由檢調調查偵辦。

英國金融時報16日報導，旺中集團旗下媒體一面倒支持特定候選人，中國國務院台灣事務辦公室甚至直接打電話下達編採指示。國台辦對此表示，有關報導內容完全是「無中生有，別有用心」，並指這是民進黨政府「通過外國媒體炮製謠言」。

大陸委員會17日晚間透過新聞稿表示，中共長期利用台灣民主開放社會，進行統戰滲透、介入選舉，更伸手進入台灣媒體、干涉新聞自主，「利用扭曲方式散布不實訊息，企圖改變民眾認知，以利傾向北京立場的候選人出線，這種現象在選前更加嚴重」。

陸委會稱，這一國際重要媒體的調查報導，正說明中國粗糙介入選舉，干預台灣政治；而國台辦指責這一報導一味「嫁禍、扭曲」的反應，更是其不當介入遭揭露後的慣用伎倆。

陸委會正告，北京當局應停止此一拙劣行徑，不要妄想把其內部箝制媒體手法套用在台灣。

陸委會指出，7月3日總統公布的「國家安全法」修正條文第2條之1和第5條之1規定，「人民不得為中國大陸發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；意圖危害國家安全或社會安定，違反前開規定者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以上1億元以下罰金」。

陸委會提到，有關報導指出，被指涉的媒體集團長期接受中國大陸國台辦指示編採行為，是否涉嫌違反前項規定，後續應由檢調機關進行調查偵辦。

陸委會也指出，針對禁止中共政治代理人的規範，立法院民進黨團已提出兩岸條例相關法案；另有提案修正廣電三法，針對收受陸方重大經濟利益者，禁止其經營台灣媒體，目前也在立法院待審議中；而日前通過的國安法修正案也附帶決議，將優先審議廣電三法及兩岸條例，確保台灣媒體自由。

陸委會呼籲，台灣媒體和各界人士應認清中共對台政治野心，切勿配合中共操作，共同捍衛得來不易的民主法治與公平公正的選舉。（編輯：邱國強）1080717