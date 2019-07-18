柯文哲重砲抨擊蔡總統蘇貞昌 政院：請回歸事實討論

（中央社記者梁珮綺、顧荃台北18日電）台北市長柯文哲今天說，2018縣市首長選舉白綠分手，期間還發生葛特曼事件，如今行政院長蘇貞昌提及他曾說連任會支持總統蔡英文一事，「我也不客氣回擊，有夠不要臉」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）今天受訪時表示，請柯文哲把不必要的情緒放在一邊，回歸事實討論即可。

柯文哲上午出席「第一屆內科千人捐血熱血同框活動」，接受媒體訪問時做上述表示。

柯文哲去年5月接受綠色和平電台「有影上大聲」主持人陳雨鑫專訪，表示自己在2020年絕對會力挺蔡總統，不會出來選，並駁斥「柯文哲2018連任台北市長就會接著選2020總統」說法。

而柯文哲近日多次批評民進黨，包括副秘書長林飛帆人事案是「說謊成性」、蔡總統講的話老百姓也聽不懂等，蘇貞昌昨天則提及柯文哲曾說連任市長會支持蔡總統；蔡總統則說，應堅守崗位努力。

去年縣市首長選舉白綠分手，選舉期間，美國作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）還來台召開記者會指控其為騙子，器官活摘疑雲再起，柯文哲還揚言要跨海提告。

柯文哲今天說，蘇貞昌在選後還能提及其曾說連任會支持蔡總統一事，「實在有夠不要臉」，被問到是否對民進黨全面開戰時，柯文哲說，「禮尚往來」。

對於蔡總統回應「堅守崗位努力」，柯文哲說，蔡總統若把總統工作做好，也不會出現支持高雄市長韓國瑜的「韓流」，他反問蔡總統「第一個要回答的是，妳自己總統都沒有做好了」。

他說，台中東亞青運被取消，顯見台灣在國際局勢就是如此，若沒有一些妥協，蔡總統如何在2017世大運開幕式時用中華民國總統身分上台，「妳以為是怎樣？哼」。

他說，台灣就是很不幸，地理位置、時空背景也無法改變，「大環境之下我們要盡量維護我們的主權、我們的權益」。

另外，柯文哲多次指蔡總統若連任，可以想見未來情景，「人民不會有餓死現象，當然有一些後面可能的併發症」，有媒體詢問，若是其當選，能帶給台灣人民什麼希望。

柯文哲說，他較為務實、實事求是，至少在他當台北市長期間，貪污案、弊案很明顯減少，「哪裡像兆豐案、慶富案一大堆在發生，慶富案人在哪裡，跑光了，跟拉法葉艦案不是一樣嗎？」

面對媒體詢問對民進黨砲火全開是否為參選起手式時，柯文哲說，「我就是這個調調，我只要恢復我自己的樣子就好了」，指自己已經「豁出去了」。

至於在專訪時指韓國瑜讀的書只夠當北農總經理，柯文哲說，連他自己準備都覺得不是很充分，遑論韓國瑜。（編輯：李亨山）1080718