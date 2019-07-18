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向郭台銘喊話 吳敦義：不希望他脫黨

最新更新：2019/07/18 12:43

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）中國國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜出線，黨主席吳敦義今天面對媒體詢問是否會擔心初選參選人之一的郭台銘脫黨參選時指出，「當然不希望他脫黨」。

無黨籍前苗栗縣長傅學鵬母親葉盡妹於3日辭世，享壽93歲，上午舉辦公祭儀式。國民黨主席吳敦義、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、立法委員王金平及徐志榮、立法院長蘇嘉全、立委柯建銘等藍綠兩黨政要都前往參與，場面莊嚴隆重。

吳敦義抵達時，在公祭會場外接受媒體詢問，是否擔心郭台銘脫黨參選。

吳敦義對此表示，「當然不希望他脫黨」，因為郭台銘不但是國民黨員非常尊重的同事，為國家也有很多貢獻，「希望他對於國民黨的感情、對於國家的感情，不要有所閃失或變動」。

至於修改國民黨章、刪除「總統為當然黨主席」條款部分，吳敦義指出，國民黨章只有在前總統馬英九任內修改過一次，現在是「恢復原來的黨章」。

他說，因為這次國民黨總統參選人是由民調產生，並非黨員票選，所以才會有中常委提出恢復原有黨章。

傅學鵬卸任縣長後雖未再從事公職，但國內各政黨皆派員出席傅學鵬母親公祭儀式，現場冠蓋雲集，可見他在客家政壇仍具有十足影響力。（編輯：戴光育）1080718

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