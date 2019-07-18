台商總會年會閉幕 陳其邁籲布局勿忘台灣

桃園市長鄭文燦18日出席亞洲台灣商會聯合總會年會閉幕典禮，他呼籲與會台商投資桃園，因為桃園是台灣的第一站，未來市府也將持續推動智慧城市相關政策，讓台商投資環境更加友善。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年7月18日

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）行政院副院長陳其邁今晚在亞洲台灣商會聯合總會年會閉幕典禮指出，政府積極整合土地、水、電等資源，提供台商返台投資所需，也呼籲台商在思考全球布局時，勿忘台灣是永遠的故鄉。

亞洲台灣商會聯合總會年會閉幕典禮晚間在桃園市桃禧航空城酒店舉行，陳其邁在晚宴致詞中表示，在總統蔡英文推動的5+2產業創新升級、前瞻計畫、新南向政策中，有很多都是以桃園為基地，加上桃園市長鄭文燦這幾年的努力，讓桃園成為耀眼的城市。

陳其邁說，經濟部積極整合全國各地的土地，同時也大力推動綠電計畫，以方便台商返台投資時的需要；台灣在面對中美貿易戰摩擦下，政府一定會做所有台商的後盾，希望台商在思考全球產業布局時，不要忘記台灣是大家永遠的故鄉。

陳其邁說，政府一定會與大家共同打拚，讓台灣更進步與發展，他也利用這個機會，向長期對台灣的關心的台商表示感謝；未來若有需要為台商服務時，從中央到地方政府一定會全力以赴，共同打拚。

另外，鄭文燦在致詞中指出，台商代表台灣人打拚精神，在國外從無到有建立事業，展現台灣人無比的韌性與創造力，不僅在海外積極推廣台灣，也同時關注台灣的民主發展。政府積極推動新南向政策，期盼增進台灣與亞洲的連結，亞洲．矽谷計畫中也有促進與東南亞國家合作的目標。

鄭文燦也呼籲與會台商投資桃園，因為桃園是台灣的第一站，是全台工業產值最高，未來市府將持續推動智慧城市相關政策，同時桃園會展中心也將在明年動工，讓台商投資環境更加友善。（編輯：張銘坤）1080718