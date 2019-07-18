伊波拉疫情恐加速擴散 台灣有意願貢獻國際防疫

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）剛果的伊波拉病毒感染疫情被視為國際關注公共衛生緊急事件。外交部今天表示，台灣有意願、能力貢獻國際防疫；對於是否再度捐款世衛，外交部則說，若能以適當方式處理，願考慮。

疾管署今天表示，剛果民主共和國疫情有擴散風險，已符合國際衛生條例須整合國際資源以因應疫情的要件，世界衛生組織（WHO）在台灣時間今天凌晨宣布，剛果伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern）。

同時，外交部也發布旅遊訊息，建議民眾如非必要，暫勿前往剛果，尤其勿前往剛果北部邊境，東部伊圖里省（Ituri）、北基伍省（North Kivu）等省；若須前往，請加強防護。

外交部晚間進一步表示，政府持續密切關注伊波拉疫情的擴散，也感到非常憂心。

對於是否考慮再度捐款世衛，協助防治伊波拉疫情，外交部說，台灣有意願、能力貢獻國際社會的防疫合作；只要WHO能用足以彰顯台灣貢獻的適當方式，台灣願意正面考慮並做出貢獻，以善盡在人道互助、國際公衛領域上的責任。

總統蔡英文去年5月表示，伊波拉病毒在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但還是有決心對世界衛生有所貢獻，因此，台灣將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。

外交部隨後持續與WHO秘書處協商，希望以符合尊嚴的方式來捐款，但歷經7個月的努力，WHO仍無法提出雙方都可接受的安排；外交部對此表示遺憾，並於去年12月底宣布，決定中止此項捐款。（編輯：鄭雪文）1080718